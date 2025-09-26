Prieš istorinį vakarą – Stanionio trenerio prognozė: kad ir kaip jis besiboksuotų, jam bus riesta

Ketvirtadienį vykusioje UTMA spaudos konferencijoje E. Stanionis dar kartą priminė, kad ši kova Lietuvoje visada buvo jo svajonė.
„Esu skolingas savo gerbėjams kovą Lietuvoje, nes dauguma jų keliasi 4, 5 ryto stebėti kovas“, – apie būsimą kovą gimtajame mieste kalbėjo E. Stanionis.
Primename, kad „UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS“ vyks jau rytoj Kaune, „Žalgirio“ arenoje.
Boksininkas vylėsi, kad visi pasimėgaus šiuo renginiu.
„Visada norėjau šioje arenoje kovoti. Kai žiūrėdavau krepšinio varžybas, visada viduryje įsivaizduodavau, kad bus ringas“, – sakė sportininkas.
Savo ruožtu E. Stanionio oponentas, boksininkas J. Makhense, irgi tikėjosi geros kovos ir tikino tai, kad kovos E. Stanionio gimtinėje, jo neišgąsdino.
Pats lietuvis priešininką apibūdino kaip unikalų kovotoją.
„Jis neturi, ko prarasti. Galbūt laimėdamas prieš mane, jis galės kovoti dėl titulo“, – sakė E. Stanionis.
Tuo tarpu kauniečio treneris Vidas Bružas pažadėjo, kad J. Makhense „bus riesta“.
„Turime savo taktiką ir kad ir kaip jis besiboksuotų, bus riesta jam. Tai tiek“, – šypsojosi treneris.
„Tikrai bus fejerverkų. Aš kovosiu iki galo. Ir aš žinau, kad jis neturi, ko prarasti, jis labai nori laimėti, bet aš taip pat noriu laimėti“, – paskutinį žodį tarė E. Stanionis.
Intriguojančios kovos
Prieš E. Stanionio ir J. Makhense akistatą šeštadienį UTMA tryliktajame turnyre įvyks nemažai intriguojančių kovų. Tiesa, viena jų buvo išbraukta iš programos.
Praėjusią savaitę UTMA sukrėtė skandalas, kai dviejų būsimų varžovų spaudos konferencijoje Ignas Pauliukevičius trenkė Edvinui Šalkovskiui, jį sužeisdamas ir užkirsdamas kelią į šeštadienio pasirodymą.
UTMA organizacija iškart į tai sureagavo ir, įvertinusi situaciją, priėmė sprendimą – I. Pauliukevičius buvo diskvalifikuotas dviem mėnesiams. E. Šalkovskiui buvo sumokėta 10 tūkst. eurų kompensacija dėl neįvyksiančios kovos.
UTMA turnyre vyks dar penkios bokso kovos, kuriose meistriškumą demonstruos Lietuvos čempionai Robertas Liorančas, Jonas Jazevičius, Aleksandras Trofimčiukas ir Algirdas Baniulis.
Taip pat sirgalių dėmesio lauks pripažintų kikbokso ir Tailando bokso (muai tai) kovotojų susitikimai dėl UTMA organizacijos čempionų vardo. 75 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono diržą gins Raimondas Avlasevičius, kuris susikaus su Nikola Cvetkovičiumi. Dėl 63,5 kg kategorijos kikbokso diržo su MMA pirštinėmis kausis Dovydas Levickis ir Artūras Brižinskas. Taip pat ringe intriguojančioje dvikovoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas.
