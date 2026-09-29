Portugalijoje – auksinės pabaigtuvės

Lietuvos motorlaivių sporto lyderis kaunietis E. Riabko triumfavo Portugalijoje, kur įvyko lemiamas – penktasis – F2 pasaulio čempionato etapas.
Mūsų šalies atstovas po keturių etapų buvo bendros įskaitos lyderis – turėjo 37 taškus, tačiau trapi persvara prieš konkurentus prognozavo itin atkaklias sezono pabaigtuves.
Į čempiono titulą taip pat pretendavo prancūzas Peteris Morinas (30 tšk.), sesuo ir brolis iš Švedijos – Mathilda (27 tšk.) ir Hilmeris (21 tšk.) Wibergai, norvegas Tobias Munthe-Kaasas (20 tšk.).
Už laimėtą etapą skiriama 20 tšk., antra vieta įvertinta 15 tšk., trečia – 12 tšk., ketvirta – 9 tšk., penkta – 7 tšk., šešta – 5 tšk., septinta – 4 tšk., aštunta – 3 tšk., devinta – 2 tšk., dešimta – 1 tšk.
Nukarūnavo čempionę
E. Riabko penkto etapo finalo plaukimą užbaigė užėmęs ketvirtą vietą, tačiau pagrindiniams varžovams surinktų taškų neužteko, kad bendroje sezono įskaitoje aplenktų kaunietį.
M. Wiberg buvo antra, H. Wibergas – trečias, T. Munthe-Kaasas – šeštas, P. Morinas – aštuntas. Lenktynes Vila Velja da Rodauno trasoje laimėjo P. Morino brolis Nelsonas Morinas.
Susumavus visų penkių etapų (pirmasis buvo surengtas Klaipėdoje) rezultatus, pasaulio čempionu tapo E. Riabko – 46 tšk. Sidabrą pelnė 2025 m. planetos čempionė M. Wiberg – 42 tšk., bronzos medalis įteiktas N. Morinui – 36 tšk.
Šalia prizininkų liko P. Morinas ir 2025 m. pasaulio vicečempionas ir 2026 m. Europos čempionas H. Wibergas (abu – po 33 tšk.).
Istorinė sėkmė
„Tai komandinė pergalė, kaip krepšinyje“, – pabrėžė E. Riabko, iki šiol savo sportinių trofėjų kolekcijoje turėjęs po tris pasaulio čempionato sidabro (2020, 2023 ir 2024 m.) ir bronzos (2018, 2021 ir 2025 m.) medalius.
„Žengėme milžinišką žingsnį Lietuvos motorlaivių sporto istorijoje. Ši pergalė – tai metai darbo, kovos, bemiegių naktų ir žmonių, kurie niekada nenustojo tikėti. Be galo didžiuojuosi Edgaru ir visa mūsų komanda“, – pareiškė Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas Karolis Ramoška.
Žengėme milžinišką žingsnį Lietuvos motorlaivių sporto istorijoje!
Po varžybų Portugalijoje karjerą F2 nusprendė baigti norvegė Mette Bjaerknes.
Tarptautinės motorlaivių sąjungos (UIM) varžybų direktorius Pelle Larssonas paskelbė preliminarius 2027-ųjų planus. Numatoma surengti penkis F2 pasaulio čempionato etapus – Kaune, Rygoje ir San Nazare (Italija), Pezo da Regvoje ir Vila Velja da Rodaune (abu – Portugalija).
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