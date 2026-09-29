Po dviejų parų tylos – pirmasis Dirksčio įrašas: prabilo Nausėdos balsu

D. Dirkstys savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo trumpu vaizdo įrašu. Jame panaudoti archyviniai kadrai iš maždaug prieš aštuonis mėnesius filmuotos „Delfi“ laidos „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“, tačiau originalus laidos garsas pakeistas. Vietoje jo girdėti G. Nausėdos balsas.
„Ranka mėginau sušvelninti smūgį ir užkliuvau už dar vieno aštraus daikto, todėl išplėšiau gabalą savo dilbyje. Dėl nervo pažeidimo nutirpo pirštai. Ypač nutirpo vidurinis pirštas. Bet, galvoju, gal ir gerai, nes apsaugos mane nuo nepadorių gestų rodymo“, – vaizdo įraše girdėti prezidento pasakojimas apie jo paties patirtą traumą.
Tokį garso takelį D. Dirkstys pasirinko po kovos, kuri nutrūko antrajame raunde jam suskaudus anksčiau traumuotą ranką. Sportininkas išlipo iš ringo ir paliko Kauno „Žalgirio“ areną, o spaudos konferencijoje nepasirodė.
Pirmadienį UTMA paskelbė už arenos palikimą ir nedalyvavimą spaudos konferencijoje pagal D. Dirksčio kontrakto sąlygas skyrusi jam 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą. Organizacija taip pat nurodė dar laukianti medicininių atsakymų dėl kovotojo būklės.
Paskelbtu vaizdo įrašu D. Dirkstys pasidalijo ir savo „Instagram“ istorijoje. Tai pirmasis jo viešas pasirodymas po turnyro, tačiau tiesioginio atsakymo jame nėra: kovotojas dar nepateikė komentaro apie rankos būklė, kodėl taip greitai išvyko iš arenos ir kaip vertina UTMA skirtą nuobaudą.
Naujausi komentarai