Pasaulio čempionate Indijoje – gausus lietuvių desantas

Nespėjo į lėktuvą
Į tolimąjį Naująjį Delį Lietuvos delegacija, kurią iš viso sudaro 30 žmonių, keliavo grupėmis. Pirmoji grupė numatytą dieną tikslo nepasiekė.
„Skrydis iš Vilniaus į Varšuvą buvo atidėtas, nespėjome į lėktuvą, kuris mus turėjo nuskraidinti į Indiją. Dėl skrydžių sumaišties mums tikslą pavyko pasiekti tik po dviejų dienų, ilgai laukėme viešbutyje Varšuvoje. Svarbu, kad visi spėtų laiku“, – pasakojo komandos vadovė Asta Narmontė.
Lietuvos paralimpinio komiteto generalinės sekretorės teigimu, tokio lygio čempionatas pirmąsyk rengiamas Indijoje, todėl priimti tūkstančius sportininkų su negalia yra nemažas iššūkis organizatoriams.
Antroji – didžiausia – 13 žmonių grupė į Indiją išskrido diena vėliau. Čempionatas iš viso pasaulio suburs daugiau nei 2,2 tūkst. paraatletų ir jų komandos narių iš 104 šalių.
Debiutuos nauja šaka
Čempionate pirmieji startuos triračių sporto atstovai – Bela Morkus, Viktorija Žižmaraitė, Kotryna Žižmaraitė, Deividas Podobajevas, Artūras Plodunovas ir Igoris Markovas.
Triračių sportas yra naujausia sporto šaka, įtraukta į paralimpinių žaidynių programą, kurios oficialus debiutas įvyks 2028 m. Los Andžele.
Triračių sporto atstovas, pasaulio bronzos medalio laimėtojas D. Podobajevas neslėpė, jog prieš čempionatą jaudulys yra didelis. Tačiau lietuviai stengsis padaryti viską, kad rezultatas būtų kuo geresnis.
2,2 – tiek tūkst. dalyvių startuos planetos pirmenybėse.
„Pasiruošimas buvo kokybiškas, tikiu, jog laiko pasiruošimui užteko. Nors, žinoma, tik rezultatas parodys, kaip yra iš tikrųjų. Tikiuosi, pavyks užimti kuo aukštesnę vietą, būtų puiku, jei tai būtų prizinė vieta“, – sakė D. Podobajevas.
„Skrendame pasiruošę geriausiai, kaip galėjome. Tikimės, jog B. Morkus, kuri varžosi T71 klasėje, taps pasaulio čempione, o kas nors iš trijų lietuvių T72 klasėje užims prizines vietas. Žinoma, šiek tiek gąsdina pati kelionė į Indiją. Tačiau visi pasiskiepijome, pasidarėme namų darbus, prisipirkome dezinfekcinių servetėlių ir pasiruošėme, kad nekibtų jokie virusai“, – dėstė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
Pasiliks ilgiau
Vilniaus oro uoste sportininkus ir jų trenerius į Indiją išlydėjo ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
„Į pasaulio čempionatą vyksta didelė mūsų komanda. Vienuolika sportininkų finansuojami valstybės, o dalį pavyko išvežti su mūsų rėmėjų pagalba, taip pat bendradarbiaujant su federacijomis. Džiaugiamės, jog turime ilgamečius partnerius, kurie skiria lėšas ir tokiu būdu skatina ne tik patį sportininką, tačiau ir mūsų valstybę padaro matomą. Palyginus su Latvija ir Estija, mūsų komanda yra penkis kartus didesnė“, – dėstė jis.
Pirmenybėse Indijoje dar startuos Ramūnas Verbavičius (rutulio stūmimas), Donatas Dundzys (rutulio stūmimas ir disko metimas), Genadijus Zametaškinas (rutulio stūmimas ir kuokelė), Kęstutis Skučas (vežimėlių lenktynės, diskas), Raimondas Dabužinskas (diskas), Jonas Spudis (ietis), Karolis Virkutis (rutulys ir ietis), Andrius Skuja (rutulys), Ramūnas Rojus (rutulys), Eugenijus Vaičaitis (rutulys), Osvaldas Kucavičius (ietis) ir Oksana Dobrovolskaja (diskas).
„Nepaisant to, jog pasiruošimo metu pablogėjo trenerės sveikata, pati patyriau dvi traumas ir dabar dar užpuolė kažkoks virusas, vis tiek jaučiuosi ryžtingai. Visada važiuoju į varžybas kovoti dėl aukščiausios vietos. Tačiau pagrindinis dalykas yra kova su savimi, su negandomis“, – kalbėjo O. Dobrovolskaja.
„Pirmą kartą lankysiuosi Indijoje, tai viena iš mano svajonių šalių. Kai kuriuos Indija baugina, tačiau mane ji žavi. Po varžybų ten dar pasiliksiu porai savaičių ir pakeliausiu“, – planais dalijosi disko metikė.
Naujausi komentarai