Paaiškėjo su kuo šį mėnesį Kaune susikaus Eimantas Stanionis

32-ejų E. Stanionio ir K. Fourie akistata vyks 10 raundų, svorio kategorijoje iki 150 svarų (68 kg). Ji taps antrąja pagal svarbą turnyro kova, o pagrindinėje vakaro dvikovoje pagal kikbokso taisykles susitiks Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys. Oficialiai skelbiama, kad UTMA 19 prasidės 19 val.
Ieškojo kovotojo, nevengiančio kontakto
UTMA paskelbtame pranešime teigiama, kad E. Stanioniui sąmoningai ieškota agresyvesnio varžovo, kuris nevengtų artimos kovos ir pats siektų perimti iniciatyvą.
„Šį kartą priešininko ieškojome ne tik pagal reitingą, bet ir pagal tai, koks yra jo stilius“, – UTMA instagramo įraše teigė organizacijos vadovas Viktoras Gecas.
Pasak jo, praėjusioje E. Stanionio kovoje Jabulani Makhense daugiau gynėsi, sugerdavo smūgius ir laukdavo progų kontratakoms, todėl šį sykį norėta rasti visiškai kitokio braižo boksininką – mėgstantį spausti ir eiti į atvirą kontaktą.
Pristatydama kovą socialiniame tinkle „Instagram“, organizacija K. Fourie pavadino „nokautų seriją fiksuojančiu ir tarptautinės šlovės ištroškusiu“ boksininku, o įrašą užbaigė žodžiais „Job’s not finished“ – „Darbas dar nebaigtas“.
Pakilęs į aukštesnę kategoriją skina pergales
UTMA pateiktais duomenimis, K. Fourie profesionalų ringe yra iškovojęs 13 pergalių, patyręs du pralaimėjimus ir dukart kovą baigęs lygiosiomis. Net 11 iš 13 pergalių Pietų Afrikos Respublikos atstovas pasiekė nokautais arba techniniais nokautais.
2024 m. liepą K. Fourie pirmajame raunde sustabdė Siseko Makeleni ir iškovojo laisvą IBF Afrikos lengvojo svorio kategorijos čempiono diržą. Šį rezultatą nurodo ir kovinio sporto duomenų bazė „Tapology“.
Vis dėlto 2025-ieji K. Fourie karjeroje buvo permainingi. Lengvojo svorio kategorijoje jis pirmajame raunde pralaimėjo Simonui Ngomai, o lapkritį antrajame raunde buvo sustabdytas argentiniečio Claudio Daneffo. Pastarojoje kovoje K. Fourie nepavyko iškovoti IBO tarpkontinentinio lengvojo svorio čempiono diržo.
Pietų Afrikos Respublikos portalui „TimesLIVE“ boksininkas pasakojo, kad, norėdamas pasiekti lengvojo svorio kategorijos ribą, prieš kovas numesdavo apie 15 kilogramų. K. Fourie teigimu, alinantis svorio mažinimas turėjo įtakos jo savijautai ir atsparumui smūgiams.
2026 m. boksininkas pakilo iš lengvojo į pusvidutinį svorį ir iškart iškovojo dvi pergales anksčiau laiko.
Balandį K. Fourie trečiajame raunde techniniu nokautu įveikė Bilalą Johnsoną. Po kovos „TimesLIVE“ pažymėjo, kad aukštesnėje svorio kategorijoje sportininkas atrodė fiziškai stipresnis ir pademonstravo vienu smūgiu kovos eigą pakeisti galinčią jėgą. Visą kovos aprašymą galima rasti čia.
Liepos 25-ąją K. Fourie dar kartą laimėjo techniniu nokautu trečiajame raunde – šįkart prieš Faraday Mukandilą. Šis rezultatas pateikiamas bokso rezultatų svetainėje „Strictly Business Boxing“.
Taigi prieš kelionę į Kauną K. Fourie yra iškovojęs dvi pergales iš eilės, o abu 2026 m. susitikimus užbaigė trečiajame raunde.
Augo boksininko šeimoje
Kaine’as Fourie, dar žinomas K9 pravarde, gimė Kempton Parke, Pietų Afrikos Respublikoje. Boksas jo šeimoje nebuvo svetimas – profesionaliai kovojo ir sportininko tėvas Kobusas Fourie.
Pats K. Fourie yra pasakojęs, kad kovoti norėjo jau būdamas dešimties, tačiau tėvas jam liepė palaukti, kol sulauks bent šešiolikos. Norėdamas įrodyti savo ryžtą, būsimasis boksininkas ištisus metus iš mokyklos į sporto salę kasdien bėgdavo po aštuonis kilometrus. Apie tai 2023 m. rašė Pietų Afrikos Respublikos leidinys „Randburg Sun“.
UTMA straipsnyje nurodoma, kad K. Fourie „BoxRec“ pusvidutinio svorio kategorijos reitinge užima 133-ią vietą, o E. Stanionis – 19-ą. Organizacijos pateiktais duomenimis, lietuvis žurnalo „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos reitinge yra ketvirtas.
E. Stanioniui – svarbi sugrįžimo kova
E. Stanionio profesionalo sąskaitoje – 16 pergalių, iš kurių devynios iškovotos nokautais, ir vienas pralaimėjimas.
Dar mėgėjų bokse lietuvis 2015 m. tapo Europos čempionu. Kaip skelbia Tarptautinė bokso asociacija, tai buvo pirmasis Lietuvos aukso medalis Europos bokso čempionate nuo 1993-iųjų.
2022 m. E. Stanionis teisėjų sprendimu įveikė Radžhabą Butajevą ir iškovojo WBA pusvidutinio svorio pasaulio čempiono diržą. Šią pergalę ir lietuvio tapimą čempionu patvirtina oficiali WBA svetainė.
2024 m. E. Stanionis titulą apgynė prieš Gabrielį Maestre. Visi trys teisėjai pergalę skyrė lietuviui – 119:109, 117:111 ir 118:110. WBA kovos aprašymas.
Pirmąjį ir kol kas vienintelį profesionalo karjeros pralaimėjimą E. Stanionis patyrė 2025 m. balandį pasaulio čempionų susivienijimo kovoje su Jaronu Ennisu. Po šeštojo raundo lietuvio kampas nusprendė kovos nebetęsti. Tokį rezultatą oficialiai užfiksavo Naujojo Džersio sporto komisija.
Tų pačių metų rugsėjį E. Stanionis pirmą kartą profesionalo karjeroje kovojo Lietuvoje. UTMA 13 turnyre Kaune jis po dešimties raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu nugalėjo J. Makhense. Šį rezultatą nurodo ir „Premier Boxing Champions“.
Dabar lietuvis į ringą grįš praėjus beveik lygiai metams. Rugpjūčio 4 d. paskelbtame oficialiame WBC pusvidutinio svorio kategorijos reitinge E. Stanioniui skirta 17-a vieta.
UTMA vadovo V. Geco teigimu, kova su K. Fourie lietuviui svarbi siekiant išlaikyti aktyvumą pasauliniuose reitinguose ir artėti prie dar vienos galimybės kovoti dėl pasaulio čempiono titulo.
„Pagaliau kovosiu, turiu naują ugnį, kuri buvo kažkiek išblėsusi, bet dabar ji yra užsikūrusi“, – UTMA paskelbtame straipsnyje cituojamas E. Stanionis.
UTMA 19 turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks rugsėjo 26 d.
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