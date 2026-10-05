Mirė triatlono veteranas Juozas Kieras

Apie J. Kiero netektį socialiniuose tinkluose pranešė jo atstovautas Panevėžio „Darnos“ triatlono klubas ir Lietuvos triatlono federacija.
Ilgametis sporto bendruomenės narys buvo pelnęs Lietuvos ir kitų šalių veteranų varžybų apdovanojimų, o su sportu jį siejo ne tik paties startai. J. Kieras dirbo treneriu, vadovavo sporto mokykloms, prisidėjo prie triatlono federacijos veiklos.
Prie starto linijos stojo ir šią vasarą
Nepaisydamas garbaus amžiaus, J. Kieras ir paskutiniais gyvenimo metais dalyvavo triatlono varžybose.
Kaip skelbia „Delfi“, birželio pabaigoje jis stojo prie starto linijos Trakuose vykusiame Lietuvos čempionate, o rugpjūtį varžėsi Panevėžyje surengtame ilgo nuotolio triatlono čempionate.
Atsisveikindami su sportininku, „Darnos“ klubo atstovai pabrėžė būtent jo nuoseklumą ir iki gyvenimo pabaigos išsaugotą meilę sportui.
„Šiandien mes netekome ilgamečio Darnos klubo nario, puikiai pažįstamo Lietuvos triatlono bendruomenei žmogaus – Juozo Kiero“, – paskelbė klubas.
Pranešime primenama, kad J. Kieras buvo Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas ir įvairių Lietuvos bei Baltijos šalių triatlono varžybų veteranų prizininkas.
„Kūnas paliko mus, bet Legenda išliks ateities kartoms“, – jautriai atsisveikino „Darnos“ bendruomenė.
„Įkvėpimas bei pavyzdys visiems“
Užuojautą dėl ilgamečio bendruomenės nario netekties išreiškė ir Lietuvos triatlono federacija.
„Ilgametis triatlono bendruomenės narys, sporto veteranas Juozas Kieras iškeliavo anapilin“, – rašoma federacijos paskelbtame įraše.
Jame sportininkas įvardijamas kaip neatsiejama Lietuvos triatlono dalis, įkvėpimas bei pavyzdys visiems.
„Ilsėkis ramybėje, Juozai. Ačiū, kad galėjome Tave pažinti“, – atsisveikino federacija.
Sportui paskyrė ir profesinį gyvenimą
J. Kieras gimė 1947 metais Aukštadvaryje, Trakų rajone. Baigęs tuometinį Lietuvos kūno kultūros institutą, jis užsiėmė pedagogine veikla, vadovavo sporto mokykloms, dirbo vaikų ir jaunimo lengvosios atletikos bei akademinio irklavimo treneriu.
Kaip skelbia „Delfi“, remdamasis Lietuvos sporto enciklopedija, J. Kiero vadovaujamos olimpinio rezervo akademinio irklavimo vaikų ir jaunimo sporto mokyklos auklėtinių įgulos 1981–1987 metais septynis kartus pelnė Lietuvos čempionių vardą.
1998 metais Kūno kultūros ir sporto departamentas J. Kierą apdovanojo medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“. 2009 metais jis ėjo Lietuvos triatlono federacijos viceprezidento pareigas.
Tarp laimėjimų – veteranų čempionų titulai
J. Kiero sportinių laimėjimų sąraše – Baltijos šalių ir Baltarusijos veteranų duatlono nugalėtojo titulai, iškovoti 2007 metais, bei Lietuvos veteranų duatlono nugalėtojo titulas, pelnytas 2009-aisiais.
Jis taip pat buvo tapęs Latvijos veteranų triatlono nugalėtoju 2008 metais ir Lietuvos veteranų triatlono nugalėtoju.
Atsisveikinimo įrašuose klubas ir federacija greta sportinių pasiekimų išskyrė jo asmeninį pavyzdį – žmogaus, kuris daugelį metų išliko aktyvus ir savo dalyvavimu varžybose rodė meilę sportui.
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