Mirė buvęs legendinis pasaulio bokso čempionas

Apie jo mirtį pranešė žurnalas „The Ring“.
Vyrui buvo 69-eri metai. Dėl kvėpavimo sutrikimų W. Gomezas apie dvi savaites gydytas ligoninėje. Oficiali mirties priežastis nebuvo paskelbta.
Per savo profesionalo karjerą W. Gomezas tapo pasaulio čempionu antrojo lengviausiojo (iki 55,2 kg), puslengvio (iki 57,1 kg) ir antrojo puslengvio (iki 58,9 kg) svorio kategorijose.
Svorio kategorijoje iki 55,2 kg jis nuo 1977 m. beveik šešerius metus galėjo didžiuotis WBC čempiono titulu ir 17 kartų sėkmingai jį apgynė – visas kovas laimėjo nokautu.
Iš viso profesionalų ringe jis iškovojo 44 pergales (42 – nokautu), patyrė 3 pralaimėjimus ir vieną kovą baigė lygiosiomis.
Būdamas mėgėju, W. Gomezas 1972 m. dalyvavo Miuncheno olimpinėse žaidynėse (tuo metu jam buvo 15 metų), o 1974 m. tapo pasaulio čempionu. 1995 m. jis buvo įtrauktas į Tarptautinę bokso šlovės salę.
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