Maslobojevo treneris Andrius Šipala pakomentavo susiklosčiusią situaciją: tiki diržo atgavimu

„Šaltas dušas. <...> Ta medžiaga net netinka mūsų sportui“, – LRT sakė A. Šipaila.
Pasak trenerio, nei jis, nei Maslobojevas niekada nevartojo draudžiamų preparatų, o pats atletas net nesislepia nuo atsakomybės: „Mes žinome, kad piktybiškai nieko nedarėme, mes nesislepiame, Sergejus nesislepia nuo jokios atsakomybės – atidavė diržą, kol vyksta visi tyrimai. Mes esame užtikrinti 100 proc., kad viskas išaiškės ir greitu metu mes galėsime grįžti. Nesijaučiame kalti, nes nieko specialiai nedarėme. Atsitiko, kaip atsitiko, reikia dabar išspręsti, tyrimai vyksta ir tikimės, kad viskas kuo greičiau išaiškės ir galėsime grįžti prie mylimo darbo.“
A. Šipaila paaiškino, kad nustatyta medžiaga visiškai nedera su kikboksininko rutina, nes Maslobojevui prieš kiekvieną kovą tenka mesti svorį, o ne jį auginti.
„Nebūtų net logiška, nebūtų jokio tikslo ją vartoti, kadangi ji daugiau yra priaugti liesai raumenų masei, o kas domisi Sergejaus karjera ir apskritai mūsų sportu, tai žino, kad mes dažnai turime problemų su svorio metimu, o ne priaugimu. Kadangi Sergejui reikia apie 10 kilogramų numesti, tai ta medžiaga kaip tik kenktų, o ne padėtų“, – LRT sakė A. Šipaila.
Anot trenerio, dabar imamasi visų priemonių – tikrinami papildai, bendradarbiaujama su laboratorijomis ir „Glory“ organizacija.
„Tiesiog laiko klausimas, kada vėl galėsime ginti tą diržą. Manau, kad mes jį apginsime greitu metu ir atgal parvešime į Lietuvą, ir čia bus tiesiog toks nesusipratimas, kuris įvyko“, – optimizmo nestokojo A. Šipaila.
Birželio 14 dieną Roterdame vykusiame „Glory 100“ turnyre Maslobojevas dominavo prieš marokietį Tariką Khbabezą, pasiuntė jį į nokdauną tris kartus ir ketvirtame raunde pasiekė techninį nokautą. Ši pergalė atnešė lietuviui pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.
Tačiau netrukus po turnyro „Glory“ paskelbė, kad dopingo kontrolė aptiko draudžiamos medžiagos pėdsakų sportininko organizme. Pats Maslobojevas pareiškė niekada sąmoningai nevartojęs jokių draudžiamų preparatų ir laikinai atsisakė titulo, kol vyksta tyrimas. Sportininkas šiuo metu yra suspenduotas, o galutinį sprendimą turės pateikti nepriklausomas antidopingo komitetas.
