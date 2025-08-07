Lyderiai neužleidžia savo pozicijų

Aukštų tikslų nekėlė
Iš Rokiškio kilusi Liveta Jasiūnaitė, numetusi ietį 58,77 m, Lietuvos čempione tapo dešimtą kartą iš eilės, o iš viso vienuoliktą per savo karjerą.
Antrą vietą užėmusios rokiškietės Orintos Navikaitės rezultatas – 52,08 m. Bronzą pelnė kaunietė Augustė Virbalaitė – 47,99 m.
Pirmą aukso medalį šalies čempionate Liveta iškovojo 2013-aisiais (50,83 m).
„Šįkart sau nekėliau labai aukštų tikslų, tiesiog dalyvavau ir laimėjau, – sakė L. Jasiūnaitė. – Visos mintys ir darbas sutelktas į pasaulio čempionatą, atitinkamai susidėliojau ir savo varžybų kalendorių – bus nemažai laiko pasiruošti.“
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks rugsėjo 13–21 dienomis Tokijuje (Japonija).
Turi 40 aukso medalių
Dešimtą kartą iš eilės triumfavo raseiniškis Simas Bertašius, 1 500 m nubėgęs per 3 min. 46,23 sek.
Palangos stadione su juo atkakliausiai varžėsi marijampolietis Giedrius Valinčius – 3 min. 47,40 sek.
S. Bertašius laimėjo ir 800 m bėgimą (1 min. 51,12 sek. – ketvirtas iš eilės aukso medalis).
31-erių atleto trofėjų kolekcijoje – iš viso jau 40 aukso medalių, iškovotų atvirame stadione ir uždarose patalpose.
„Nežinau, ar svarbi ši statistika, bet ji liudija mano stabilumą, protingą darbą su treneriu. Žengiame į ilgaamžių sportininkų kategoriją. Pamatysime, kiek ši serija tęsis, bet nežadu lengvai užleisti pozicijų“, – teigė S. Bertašius.
Dešimtą kartą Lietuvos čempionu tapo ieties metikas vilnietis Edis Matusevičius (81,09 m), ryškia persvara aplenkęs vicečempioną pasvalietį Skirmantą Šimoliūną (67,59 m).
Favoritai tebekaraliauja
Trišuolio sektoriuje tebekaraliauja šiaulietė Dovilė Kilty (13,83 m – devintas aukso medalis), rutulio stūmimo ir disko metimo – uteniškė Ieva Gumbs (atitinkamai 15,45 m ir 59,18 m – abejas rungtis laimėjo aštuntą kartą).
Aštuntą šalies čempiono titulą per savo karjerą iškovojo kūjo metikas marijampolietis Tomas Vasiliauskas (67,20 m), dešimtkovininkas kaunietis Edgaras Benkunskas (7 824 taškai), sprinteris vilnietis Gediminas Truskauskas (200 m – 20,70 sek.), šuolininkas į tolį kaunietis Marius Vadeikis (7,99 m), stajerė alytiškė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (5 000 m – 16 min. 36,23 sek.).
Šeštą iš eilės aukso medalį iškovojusi jonavietė Gabija Galvydytė (800 m – 1 min. 58,69 sek.) įvykdė pasaulio čempionato normatyvą. Be to, olimpietė yra įvykdžiusi ir 1 500 m normatyvą (4 min. 00,71 sek.).
Bilietą į Tokiją turi ir disko metikas Mykolas Alekna. Šįkart 22-ejų vilnietis pajūryje diską nusviedė 72,15 m. Antrą vietą užėmusio Mykolo brolio Martyno rezultatas – 66,01 m, bronzą pelniusio kauniečio Andriaus Gudžiaus – 65,35 m.
Mykolo ir Martyno tėtis Virgilijus Alekna yra iškovojęs 11 Lietuvos čempionato aukso ir 4 sidabro medalius, A. Gudžiaus treneris Vaclovas Kidykas – 7 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos.
