Lietuvos teniso rinktinės treneris: Berankis jau treniruojasi

Šių metų pradžioje Liuksemburgui pralaimėję lietuviai iškrito iš pirmosios „Daviso“ taurės grupės ir dabar bandys ten sugrįžti.
„Kiekvienas mačas su rinktine yra svarbus, nesvarbu, kokioje mes grupėje žaisime, sakė Lietuvos rinktinės kapitonas Šarūnas Kulnys. – Šiai dienai mes esame antroje grupėje, bet, pergalės atveju turėtume galimybę grįžti į pirmą pasaulinę grupę. Tai tokios ir svarbos. Kaip ir minėjau, kad kiekvienos rungtynės, nesvarbu, kur mes bežaistume, jos yra mums svarbios, nes jos vyksta du kartus metuose ir visą laiką siekiame pergalės.“
Į nacionalinę komandą Š. Kulnys pakvietė stipriausius šiuo metu šalies tenisininkus: Vilių Gaubą, Edą Butvilą, Ričardą Berankį, Pijų Vaitiekūną ir Dovą Deršoną. Tiesa, kol kas nežinia, kaip mačams bus pasiruošęs R. Berankis, kadangi dar prieš mėnesį jis buvo patyręs traumą.
„Ar pilnai bus pasiruošęs, galėsim pasakyt gal likus trims ar keturioms dienoms, bet iš esmės, nugara tikrai gerėja ir čia, šiuo momentu, mano duomenimis, jisai jau treniruojasi, – kalbėjo Š. Kulnys. – Kokios jis bus kondicijos, pasakysim jau tik likus gal kelioms dienoms iki mačo arba net iki burtų traukimo.“
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kalbėdamas apie traumas Lietuvos teniso rinktinės treneris prisiminė ir prieš porą dienų įvykusį nelemtą krepšininko Roko Jokubaičio atvejį. Anot jo, prieš svarbų „Daviso“ taurės susitikimą labai norėtųsi, kad rinktinė būtų pajėgiausios sudėties.
„Aišku, dabar Lietuvos sportą krečia visokios nelaimės, – tęsė treneris. – Vilius žaidžia, vakar turėjo sunkų mačą. Mes tikime Viliumi, nes pagrindinis tikslas yra, kad visa komanda susirinktų ir visi galėtų žaisti šimtu procentų, nebūtų pervargę, persitempę ir be mikro traumų.“
Lietuvos ir Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais „Daviso“ taurės pirmos grupės atkrintamųjų mačą.
„Šią savaitę Vilius su Edu dar aktyviai žaidžia turnyruose, – dėstė Š. Kulnys. – Kiti atvyks iš treniruočių stovyklų Italijoje ir Švedijoje, o R. Berankis šiuo metu yra Lietuvoje.“
„Daviso“ taurėje Lietuvos ir Benino rinktinės kovas pradės kitą savaitgalį, rugsėjo 13-14 dienomis, Vilniuje. Visus mačus bus galima stebėti BTV kanalu.
Naujausi komentarai