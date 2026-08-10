Lietuvos komanda – Europos plaukimo čempionato finale su nauju rekordu

Europos čempionais šioje rungtyje Lietuvos plaukikai tapo 2024 m. Belgrade vykusiose Senojo žemyno pirmenybėse.
Atrankoje Lietuvos komanda, kurią sudarė Tomas Lukminas, Danas Rapšys, Tomas Navikonis ir Kristupas Trepočka, 4 x 200 m laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 7 min. 05,93 sek. Lietuviai pagerino šalies rekordą ir, užėmę trečiąją vietą, pateko į vakare vyksiantį finalą.
Pirmąją vietą atrankoje užėmė Vokietijos rinktinės sportininkai – 7 min. 04,83 sek.
2024 m. Europos čempionato finale auksą iškovojusi Lietuvos komanda šią distanciją įveikė per 7 min. 08,04 sek.
Visus Lietuvos rinktinės sportininkų startus ir rezultatus stebėkite čia.
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