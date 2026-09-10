Lietuvos kikbokso padangėje – istorinis posūkis: veiklą pradeda nauja federacija

Lietuvos kovinio sporto bendruomenėje – istorinis posūkis.
Veiklą oficialiai pradeda nauja kikbokso organizacija – LTU Kovotojų asociacija, tapusi oficialia Tarptautinės sportinio kikbokso asociacijos (ISKA, angl. „International Sport Kickboxing Association“) federacija ir atstovybe Lietuvoje. Šis žingsnis žymi naują erą šalies kikbokso sistemoje, kuria siekiama vienyti sportininkus, teisėjus, trenerius bei klubus skaidriai, profesionaliai ir ilgalaikei veiklai.
LTU Kovotojų asociacija – nauja jėga Lietuvos kikbokso struktūroje
LTU Kovotojų asociacija – tai oficialiai įregistruota, savarankiška sporto organizacija, susikūrusi iš siekio suteikti Lietuvos kovinio sporto bendruomenei naują pagreitį. Pagrindinis asociacijos tikslas – sujungti šalies klubus, sportininkus ir trenerius vienoje skaidriai valdomoje bei demokratinėje platformoje. Naujoji organizacija veikia visiško atvirumo principu: čia laukiamas kiekvienas klubas ir sportininkas, siekiantis meistriškumo, nepriklausomai nuo jo priklausomybės kitoms organizacijoms.
Asociacija prisiima atsakomybę už visapusišką narių palaikymą – nuo aiškios bei prieinamos licencijavimo sistemos, teisėjų ir trenerių kvalifikacijos kėlimo iki aukščiausio lygio tarptautinių išvykų organizavimo.
Aukščiausi saugumo, sąžiningo sporto ir teisės standartai
Naujoji federacija išsiskiria ypatingu dėmesiu sportininkų sveikatai, teisių apsaugai ir švaraus sporto idėjai. Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą bei lygias galimybes visiems kovotojams, federacija diegia griežtą medicininės kontrolės bei antidopingo sistemą.
„Mes esame už visiškai švarų, sąžiningą ir teisingą sportą. Tuo tikslu rengiama bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos antidopingo agentūra, o visi patikrinimai bei procedūros bus vykdomi griežtai pagal Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) kodeksą ir reikalavimus. Taip pat netaikome jokių kompromisų, kai kalbama apie atletų sveikatą – medicininė patikra bus itin griežta, nes ringe gali kovoti tik šimtu procentų pasirengę sportininkai“, – pabrėžia A. Mikalauskas.
Federacija prisiima atsakomybę nepalikti savo narių sunkiais momentais: patyrus traumas, kovotojams bus užtikrinta visapusiška pagalba, specialistų konsultacijos ir reabilitacijos palaikymas.
„Be to, norime pasikviesti patyrusių teisininkų komandą, kuri planuoja prisijungti prie federacijos veiklos. Ji garantuos visapusišką teisinę gynybą bei federacijos ir pačių sportininkų interesų atstovavimą. Norime, kad kiekvienas kovotojas jaustųsi saugus, turėtų stiprią užuovėją ir galėtų susikoncentruoti tik į pergales“, – priduria asociacijos vadovas.
Kas yra ISKA? Legendinė istorija ir pasaulinis svoris
Daugiau nei keturių dešimtmečių istoriją skaičiuojanti ISKA yra viena seniausių, įtakingiausių ir prestižiškiausių kovinio sporto organizacijų pasaulyje. Būtent ISKA struktūrose savo laiku dirbo ar kovojo tokios legendos kaip Chuckas Norrisas, Jean-Claude’as Van Damme’as, o šiandien ši organizacija sankcionuoja didžiausius pasaulio profesionalų turnyrus, stebimus milijoninių auditorijų visuose žemynuose.
Oficialios federacijos ir atstovybės atsiradimas Lietuvoje užtikrina, kad mūsų šalies kovotojai turės tiesioginį, teisiškai parengtą kelią į aukščiausio lygio tarptautines platformas.
Aukščiausio lygio mėgėjų startai ir proveržis profesionalų ringe
LTU Kovotojų asociacijos vadovas ir ISKA nacionalinis direktorius Lietuvai Alpas Mikalauskas pabrėžia, kad asociacija kuria nuoseklią sistemą, kuri apims tiek jaunuosius talentus, tiek aukščiausio lygio profesionalus.
„Lietuva visada pasižymėjo giliomis kovinio sporto tradicijomis, neįtikėtinu sportininkų charakteriu ir stipria trenerių mokykla. Mūsų tikslas – sukurti vakarietišką struktūrą, kurioje sportininkas matytų aiškią karjeros piramidę: nuo pirmųjų žingsnių vaikų ar jaunimo lygoje iki atstovavimo šalies rinktinei pasaulio čempionatuose ir sėkmingo perėjimo į profesionalų ringą. ISKA prekės ženklas atveria duris mūsų atletams kovoti didžiausiuose profesionalių kovų vakaruose ir ringuose visame pasaulyje“, – teigia A. Mikalauskas.
Asociacijos ilgalaikėje vizijoje iki 2030 metų – ne tik kasmetinis Lietuvos reprezentavimas Europos ir pasaulio čempionatuose ar tarptautinių treniruočių stovyklų bei kvalifikacinių seminarų rengimas. Vienas iš ambicingiausių tikslų – pritraukti aukščiausio lygio tarptautinius renginius į Lietuvą, tarp kurių – ISKA Europos čempionato, profesionalių kovų turnyrų bei prestižinių „Grand Prix“ etapų organizavimas mūsų šalyje.
Laisvė sportininkams ir pasirengimas pasaulio čempionatui Madride
Svarbiausias ir artimiausias naujosios organizacijos išbandymas – šių metų lapkričio 5–8 dienomis Ispanijos sostinėje Madride vyksiantis ISKA pasaulio mėgėjų čempionatas („ISKA AMA Worlds 2026“).
Į Ispaniją išvyks gausi Lietuvos nacionalinė rinktinė, kurią sudarys suaugę kovotojai, jaunieji talentai, merginų komanda, treneriai bei teisėjai. Lietuvos atstovai varžysis tiek ringo, tiek tatamio disciplinose.
Rinktinės pasirengimui ir formavimui vadovauja patyręs vyriausiasis treneris Tadas Rimkevičius, pabrėžiantis visapusišką atvirumą kiekvienam šalies sportininkui ir laisvę rinktis.
„Kviečiame prisijungti visus kovotojus, kurie drąsiai priima naujus iššūkius ir siekia savo ateitį susieti su profesionaliu ringu. ISKA politika yra visiškai atvira: mes niekam netaikome jokių draudimų, apribojimų ar sankcijų dėl dalyvavimo kitų organizacijų ar federacijų turnyruose. Mūsų durys atviros kiekvienam talentui iš bet kurio klubo. Formuojame rinktinę iš motyvuotų kovotojų, nebijančių siekti aukščiausių tikslų. Šiuo metu planuojamose pasirengimo stovyklose didžiausią dėmesį skirsime taktinio meistriškumo kėlimui bei komandinei dvasiai. Pasaulio čempionatas Ispanijoje bus aukščiausio lygio egzaminas, ir esu tikras, kad mūsų atletai pademonstruos aukščiausią meistriškumą“, – pažymi T. Rimkevičius.
Apie komandos nusiteikimą ir vienybę kalba ir rinktinės kapitonas Edvinas Šimonutis.
„Būti šios rinktinės kapitonu – didžiulė atsakomybė ir garbė. Mūsų komandoje tvyro ypatinga atmosfera: visi kovotojai yra itin motyvuoti, išalkę pergalių ir pasirengę atiduoti visas jėgas ringe. ISKA suteiktos galimybės leidžia mums varžytis su pajėgiausiais pasaulio atletais be jokių dirbtinių barjerų. Nors esame jauna komanda ir daugumai tai bus pirmasis pasaulio čempionatas, mes važiuojame ne tik dalyvauti, o siekti pergalių, garbingai kovoti ir atiduoti viską dėl Lietuvos. Komandos vardu galiu užtikrinti – į Madridą vykstame garsinti savo šalies vardą.“
Stipri sporto ir verslo partnerystė – kelias į pergales
Siekiant užtikrinti sklandų rinktinės pasirengimą, vieningą bei reprezentatyvią aprangą, logistiką ir pačios asociacijos veiklą, LTU Kovotojų asociacija aktyviai mezga ryšius su Lietuvos verslo bendruomene.
„Sporto pasiekimai neatsiejami nuo stipraus verslo užnugario. Kviečiame Lietuvos įmones, prekių ženklus ir socialiai atsakingus partnerius tapti šio ilgalaikio projekto dalimi. Savo partneriams siūlome ne tik prekės ženklo matomumą ant rinktinės aprangos, ringe ar tarptautinėse transliacijose, bet ir integraciją į mūsų kuriamą skaitmeninį turinį, vaizdo reportažus, tinklalaides bei socialinių tinklų projektus. Kartu mes galime užauginti naują čempionų kartą ir garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje“, – bendradarbiauti kviečia A. Mikalauskas.
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