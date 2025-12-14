Lietuvos jaunimas įveikė Lenkiją ir pasaulio čempionatą baigs rekordiniu pasiekimu

Iki šiol geriausias pasiekimas buvo 21 vieta, iškovota 2008 metais. Lietuvos rinktinė bent laikinai pasiekė ir prieš čempionatą keltą tikslą laimėti pirmą vietą divizione ir patekti tarp 16 stipriausių pasaulio jaunimo rinktinių.
Lietuviai pirmoje turnyrinės lentelės vietoje gali ir likti, jei vėlesnėse sekmadienio dvikovose pralaimės Vengrija (per pagrindinį laiką) ir Estija.
Pirmajame kėlinyje Lenkijos U20 rinktinė turėjo progą kelias minutes pasiausti ant ledo, kol išsijudino mūsiškiai. Kėlinio viduryje lietuviai pradėjo kurti progas ir žaidimas persikėlė į varžovų aikštės pusę. Pijus Pranskevičius, Algirdas Jaras, Mykolas Škadauskas pavojingais metimais grasino varžovų vartams, tačiau įvarčio pasiekti nepavyko.
Pirmajame kėlinyje Lietuvos U20 metė 11 kartų į vartų plotą, varžovai turėjo 7 bandymus.
Antrasis kėlinys vyko identiškai – lenkai pradžioje sukūrė tris geras progas įvarčiui pasiekti, tačiau į vartus po rungtynių pertraukos grįžęs Danila Cepovas žaidė užtikrintai. Mūsiškiai įsibėgėjo ir vėl pradėjo kurti progas, o įvartį susikūrė po varžovų pralaimėtos dvikovos prie borto. Ritulį perėmęs Titas Krakauskas išvedė Jegorą Sobolevą vieną prieš vartininką ir šis pelnė vienintelį kėlinio, o kaip vėliau paaiškėjo, ir rungtynių įvartį (30:38).
Be baudos minučių žaidę ir kėlinyje dominavę lietuviai atliko 11 metimų, lenkai į vartų plotą pataikė 2 kartus.
Trečiajame kėlinyje vaizdas aikštėje nesikeitė. Lietuvos rinktinė buvo greitesnė ir kovingesnė. Lietuviai nesutriko net ir užsidirbę pirmąją nuobaudą, kai ramiai apsigynė nuo varžovų atakų.
Rungtynių pabaigoje lenkai bandė gelbėtis su šešiais žaidėjais aikštėje, ir tašką rungtynėse galėjo padėti iš itin patogios padėties į tuščius vartus nepataikęs Dovydas Jukna. Varžovų spaudimą atlaikę lietuviai iškovojo trečiąją pergalę čempionate, rungtynėse atlikę 29 metimus, kai lenkai tai darė 15 kartų.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas vartininkas D. Cepovas. Viso čempionato geriausiu žaidėju mūsų rinktinėje pripažintas Danielius Čečekovas.
Čempionate pirmose rungtynėse 0:4 pralaimėta Vengrijai, vėliau 4:2 įveikta Italija, 1:4 nusileista Estijai, 4:1 įveikta Japonija. Šiame čempionate lietuviai vertėsi be NHL akiratyje esančio Simo Ignatavičiaus, traumą prieš čempionatą patyrusio Beno Andrejausko ir rungtynėse su Italija traumuoto Simono Valivonio.
Sekmadienį čempionatą baigia Italijos U20 ir Estijos U20, kurios žais 17 val., ir 21 val. tarpusavyje kovosiančios Vengrijos ir Japonijos U20 rinktinės.
