Lietuvos dailiojo plaukimo atstovės iš Helsinkio grįžo su penkiais medaliais

Jaunimo amžiaus grupėje solo rungtyje dalyvavusi R. Sugaudytė surinko 198,8233 tšk. ir nuskynė aukso medalį. Antrąją vietą užėmė Vilma Valsaen (193,2417 tšk.), o bronza pasidabino islandė Andrea Eliasson (189,1633 tšk.).
R. Sugaudytė laisvojoje rungtyje, jaunimo amžiaus grupėje, surinko 150,5425 tšk. ir užėmė ketvirtąją vietą, o vyresnių sportininkių amžiaus grupėje (seniors) suspindo bronza (180,8167 tšk.). Ten auksu pasidabino Iris Nurmi (196,8850 tšk.), o sidabrą iškovojo A. Eliasson (183,7033 tšk.).
Duetų rungtyje, seniors grupėje sidabro medaliu suspindo Miglė ir Rugilė Poškevičiūtės (204,7225 tšk.). Sesės nusileido tik Merlinai Skevaki ir Caroline Sandanbraten (215,5675 tšk.), o bronzą šioje rungtyje iškovojo Pinjos Kotissari ir Annikos Harjula duetas (187,2975 tšk.).
Toje pačioje rungtyje, tarp jaunimo sesės užėmė ketvirtąją vietą (186,4175 tšk.). Pirmąją vietą iškovojo Alisa Valtaten ir Marria Nazarova (217,9175 tšk.), sidabro medaliu pasidabino Amelia Klestsova ir Anastasia Popova (217,8358 tšk.), o bronza atiteko Olivijai Tojander ir Ingai Palhus (201,1500 tšk.).
Laisvo stiliaus programoje, tarp jaunimo Miglė ir Rugilė Poškevičiūtės lygių sau nerado: surinko 182,3113 tšk. ir iškovojo aukso medalius. Sidabru pasidabino Aleksandra Orlova ir Alisa Valtanen (177,5971 tšk.), o bronza atiteko Olivijai Tojander ir Matildai Lind (161,9229 tšk.).
Sekančios tarptautinės dailiojo plaukimo varžybos – birželio 30 – liepos 4 d. vyksiantis Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionatas, Vokietijoje.
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