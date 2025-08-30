 Lietuvis startuos elito finale

2025-08-30 12:00
„Kauno diena“, pentathlon.lt inf.

„Neužsibrėžiau iškart aukščiausio tikslo – į finalą ėjau žingsnis po žingsnio“, – tvirtino Titas Puronas, pirmas iš Lietuvos sportininkų iškovojęs kelialapį į lemiamą Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato etapą.

Iššūkis: T. Puronas, ruošdamasis pasaulio čempionato finalui, žadėjo papildomai padirbėti per šaudymo treniruotes. Debiutas: pirmą kartą „Žalgirio“ arenoje – aukščiausio lygio šiuolaikinės penkiakovės kliūčių ruožo varžybos.

„Žalgirio“ arenoje vyrų pusfinalio A grupėje startavęs 23-ejų T. Puronas surinko 1 503 taškus ir užėmė 9 vietą, kuri garantavo teisę šiandien varžytis finale.

Po fechtavimo rungties Titas buvo trečioje pozicijoje. Kliūčių ruožo išbandymus lietuvis įveikė dvyliktas, plaukimo varžybas užbaigė 18-oje vietoje, o bėgimo ir šaudymo – 7-oje.

„Tai bus mano pirmas finalas suaugusiųjų varžybose, todėl esu labai laimingas. Sunkiausia buvo šaudyti. Nesu iki galo patenkintas, tad papildomai padirbėsiu per treniruotes“, – kalbėjo Titas.

Geriausią rezultatą pusfinalyje pasiekė čekas Matejus Lukešas – 1 518 tšk. Egiptietis Mohamedas Moutazas pelnė 1 517 tšk., ukrainietis Danilo Syčas – 1 516 tšk.

Finale trofėjų sieks aštuoniolika atletų.

Debiutas: pirmą kartą „Žalgirio“ arenoje – aukščiausio lygio šiuolaikinės penkiakovės kliūčių ruožo varžybos. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Pusfinalio B grupėje 21 metų Jonas Kalaminskas surinko 1 493 tšk. ir buvo dvyliktas.

Vakar dėl vietų finale kovojo moterys, tarp jų – Elzbieta Adomaitytė.

23-ejų penkiakovininkė kvalifikacijos varžybas B grupėje užbaigė užėmusi antrą vietą – 1 408 tšk. Elzės rezultatai: fechtavimas – trečia vieta, kliūčių ruožas – aštuntoji, plaukimas – 22-oji, šaudymas ir bėgimas – 13-oji.

Sėkmingiausiai pusfinalyje pasirodė italė Valentina Martinescu – 1 422 tšk.

Iš A grupės į pusfinalį nepateko Faustė Lukminaitė (1 297 tšk., 23 vieta) ir Ugnė Paurytė (1 265 tšk., 28 vieta), iš B – Gustė Pečiulytė (1 339 tšk., 19 vieta) ir Martina Rutkauskaitė (1 303 tšk., 30 vieta).

Pasaulio čempionatas šiemet vyksta uždaroje erdvėje: fechtavimo varžybos, kliūčių ruožo, bėgimo ir šaudymo rungtys – pagrindinėje „Žalgirio“ arenos aikštėje, plaukimas – šios Kauno sporto bazės baseine.

