Lietuviai stoja į kovą Europos smiginio taurėje

Šiandien į pavakarę prasidėjo komandinės vyrų ir moterų rungtys. Lietuvos vyrai kaip ir moterys žais tris grupės etapo susitikimus. Ketvirtadienį ir penktadienį atitinkamai laukia porinė ir individuali rungtys. Šeštadienį stipriausios komandos ir žaidėjai kovas baigs ant pagrindinės scenos.
Šių metų turnyras išskirtinis ir dėl vietos. Europos taurė pirmą kartą surengta Farerų salose.
Lietuvos rinktinei tai – galimybė įsivertinti, kur šalies smiginis yra šiųmetiniame Europos kontekste.
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