 Kavaliauskas prieš Belmekki: vienas žingsnis iki titulo

Kavaliauskas prieš Belmekki: vienas žingsnis iki titulo

2025-10-28 11:24 kauno.diena.lt inf.

Lapkričio 14 d. „TwinsBet“ arenoje Vilniuje vyksianti MMA BUSHIDOʼ99 kova tarp lietuvio Kęstučio Kavaliausko ir marokiečio Akramo Belmekki bus viena įsimintiniausių jų karjeroje. Šios kovos laimėtojas taps oficialiu pretendentu į KOK pasaulio čempiono diržą. 

„Mane labai motyvuoja faktas, kad ši kova atvers duris į galimybę turėti KOK čempiono titulą. Kovojau, treniravausi ir dirbau dėl to. Žinau, kad manęs laukia stiprus varžovas, bet tikiu savo jėgomis ir tuo, ką darau. Noriu įrodyti, kad visa ši kelionė veda teisinga kryptimi“, – kalbėjo K. Kavaliauskas. Lietuvis ankstesnėje dvikovoje įveikė gerai žinomą ir pavojingą varžovą brazilą Rodrigo Mineiro, pademonstruodamas strategiškai gerai apgalvotą taktiką ir tvirtą charakterį. Sportininkas neslepia, kad galimybė kovoti dėl pasaulio čempiono diržo būtų didelis pasiekimas ir ilgai siektas tikslas.

Organizatorių nuotr.

A. Belmekki į Vilnių atvyksta užtikrintas savo jėgomis. Ankstesnėje kovoje jis nokautavo latvį Daniels Timashovs ir tvirtai siekia šanso kautis dėl titulo. „Į Vilnių atvykstu ne stovėti eilėje. Atvykstu pasiimti tai, kas man priklauso. Mano tikslas – pasaulio čempiono titulas, o ši kova bus tik dar vienas žingsnis į viršūnę. Nesiruošiu laukti teisėjų sprendimo. Ketinu padaryti viską, kad vakaras baigtųsi mano pergale, ir kuo greičiau.“

Organizatorių nuotr.

Kęstutis siunčia subtilią žinutę savo priešininkui: „Esu ramus žmogus, tačiau lapkričio 14 d. pažadinsiu savo kitą pusę. Tą, kuri žino tik vieną žodį – pergalė. Kviečiu visus, neabejingus kovos menams, atvykti į areną palaikyti manęs šios svarbios dvikovos metu.“

Organizatorių nuotr.

Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
pasaulio čempionas
čempiono diržas
MMA BUSHIDOʼ99
kova
Kęstutis Kavaliauskas
marokietis
Akramo Belmekki

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų