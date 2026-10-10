Kauno mariose – patirties mokykla

Įnoringos oro sąlygos
Kauno mariose, sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazėje, jubiliejinė – 35-oji – tarptautinė „Rudens vėjo“ regata sulaukė beveik 150 buriuotojų iš keturių šalių.
Įvyko „Optimist“, „ILCA 4“, „ILCA 6“, „ILCA 7“ ir „RS Feva“ klasių varžybos. Paskutinę regatos dieną dėl įnoringų oro sąlygų lenktynių surengti nepavyko, tad galutiniai rezultatai buvo skaičiuojami pagal dviejų dienų startus.
Viena didžiausių intrigų – „ILCA 7“ varžybos. Jas laimėjusiam Teodorui Karlavičiui tai buvo pirmas išbandymas olimpinėje jachtų klasėje.
T. Karlavičių ir antrą vietą užėmusį Marių Antanavičių skyrė vos vienas taškas, tad, jei paskutinę regatos dieną lenktynės būtų įvykusios, rezultatai dar galėjo lemtingai pasikeisti. Kita vertus, buriuotojai žino: vyraujant nepastovioms oro sąlygoms kuo aukštesnį rezultatą ir didesnį atotrūkį nuo konkurentų verta užsitikrinti kuo anksčiau.
„Šį sezoną daug startavau „ILCA 6“ jachta, dalyvavau tarptautinėse varžybose, pasaulio čempionate tarp 300 dalyvių užėmiau 129-ą vietą. Rezultatas nėra prastas, bet norėjau pasirodyti geriau“, – sakė T. Karlavičius.
Vertinga patirtis
„Optimist“ klasės buriuotojams „Rudens vėjas“ – vienas atrankos į Europos čempionatą etapų.
„Optimist“ rinktinės treneris Pavlo Dontsovas pabrėžė, kad tarptautinės varžybos jaunimui pirmiausia suteikia galimybę pasitikrinti savo meistriškumo lygį.
„Tai nėra didžiausia regata, tačiau ji konkurencinga ir tinkama tobulinti savo lenktyniavimo įgūdžius bei įgyti vertingos patirties“, – teigė treneris.
„Gero vėjo“ klubo treneris Jurgis Jurgelionis taip pat akcentavo galimybę jauniesiems sportininkams varžytis su labiau patyrusiais buriuotojais.
„Tai viena geriausių mokyklų. Jaunam buriuotojui labai svarbu turėti pavyzdį, orientyrą, autoritetą – tai, į ką lygiuotis“, – pridūrė J. Jurgelionis.
Legendos įrašas
Kitų metų liepą „Bangpūčio“ bazėje vyks Šiaurės šalių jaunimo buriavimo čempionatas.
„Gera proga jau dabar susipažinti su šia vieta. Vasarą vėjo ir vandens sąlygos tikriausiai bus kitokios, tačiau buriuotojai jau žinos akvatorijos ypatumus“, – tvirtino teisėjas M. Ausmanas.
„Rudens vėjo“ regatoje praeityje yra lenktyniavę kone visi geriausi Lietuvos buriuotojai, taip pat ir legendinis brazilas Robertas Scheidtas – dukart olimpinis, dvylika kartų pasaulio, triskart Panamerikos žaidynių čempionas.
Prizininkai
„Optimist“ (amžius iki 10 metų): 1. Jonas Vaičiūnas, 2. Rugilė Lukšytė, 3. Riko Johannesas Tonissonas (Estija).
„Optimist“ (iki 12 metų): 1. Daugirdas Rimas, 2. Adomas Valaitis, 3. Elžbieta Marija Valentaitė.
„Optimist“ (iki 16 metų): 1. Gabija Cikanavičiūtė, 2. Elžbieta Marija Valentaitė, 3. Harriet Luure (Estija).
„Optimist“ (12–16 metų): 1. Otto Vilnis Reneslacis (Latvija), 2. Daugirdas Rimas, 3. Gabija Cikanavičiūtė.
„ILCA 4“: 1. Tobias Kalle (Estija), 2. Elza Kristiana Reneslace (Latvija), 3. Tadas Germanavičius.
„ILCA 4“ (merginos): 1. Elza Kristiana Reneslace, 2. Mari Uudam (Estija), 3. Elzė Dzvonkaitė.
„ILCA 6“: 1. Rokas Rimša, 2. Tadas Ažukas, 3. Mila Krum.
„ILCA 7“: 1. Teodoras Karlavičius, 2. Marius Antanavičius, Rokas Germanavičius.
„RS Feva“: 1. Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas, 2. Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis, 3. Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė.
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