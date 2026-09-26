Kaune iškovoti trofėjai pasklido po Europą

Kauno sporto halėje septintą kartą surengtose varžybose, skirtose buvusiam žinomam dziudo teisėjui Ž. Rybinui (1990–2021) pagerbti, jėgas išmėgino jaunučių (iki 15 metų) ir jaunių (iki 18 metų) merginų ir vaikinų grupės – iš viso 449 dalyviai iš septyniolikos šalių.
Sėkmingiausiai pasirodė po tris aukso medalius iškovoję Rygos „Kyodai“ (Latvija), Elektrėnų „Draugystės“ ir Vroclavo „Pretorian“ (Lenkija) klubų atstovai.
Po du čempionus išugdė Panevėžio „Risčio“, Kauno „Gajos“ sporto mokyklos, Trakų sporto centro ir „Team Finland“ (Suomija) treneriai.
Penkiolikmečių varžybose pergales šventė Austėja Bušauskaitė („Gaja“), Goda Kareivaitė („Ristis“), Amelija Kuzina (Ukmergė), Auksė Eimutytė (Jurbarkas), Kajus Rutkauskas (Kėdainiai), Emilis Šukurovas, Denisas Budko ir Erikas Kvetkauskas (visi – „Draugystė“), Jonas Mikėnas (Vilnius) ir Lukas Žemaitaitis (Pasvalys).
Jėgas išmėgino 449 jaunieji sportininkai iš septyniolikos šalių.
Tarp aštuoniolikmečių triumfavo Nadia Lukaševska („Ristis“), Mantas Dobrovolskis („Gaja“), Gustas Miciulevičius ir Matas Markšaitis (abu – Trakai).
Prizines vietas taip pat užėmė kitų Lietuvos klubų ir dziudo mokyklų: „Akiros“, „Simbos“, „Lokio“, „Kario kelio“, „Marius Dojo“ – jaunieji kovotojai, Kauno rajono ir Plungės sporto centrų auklėtiniai.
Bent po vieną medalį išsivežė svečiai iš Norvegijos, Sakartvelo, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Armėnijos, Danijos, Čekijos, Slovakijos, Italijos, Graikijos.
„Amžiaus grupes renkame orientuodamiesi į Europos dziudo sąjungos (EJU) klasifikaciją, kad mūsų turnyras jauniesiems sportininkams būtų meistriškumo ir patirties laiptelis ruošiantis pagrindinėms EJU varžyboms. Kitąmet planuojame kviesti į Kauną šešiolikmečius ir aštuoniolikmečius dziudo talentus, – sakė V. Rybinas. – Kai kurių šiemet dalyvavusių komandų vadovai jau teiravosi, kada organizuosime aštuntą turnyrą ir iš anksto simboliškai rezervavo sau vietas. Mums tai įkvepiantis įvertinimas.“
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