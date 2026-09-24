 Jaunieji sportininkai – Salvadore

Jaunieji sportininkai – Salvadore

2026-09-24 12:00
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdoje besitreniruojanti keturių banglentininkų komanda grįžo iš pasaulio banglenčių čempionato Salvadore. Vienam jų pavyko patekti į antrąjį etapą. Nors kaudamiesi su stipriausiais pasaulio jaunaisiais banglentininkais prizinių vietų lietuviai nelaimėjo, džiaugiasi, kad turėjo galimybę dalyvauti ir išbandyti savo jėgas.

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Akimirka: iš Lietuvos pasaulio banglenčių čempionate dalyvavo Antanas Dapkevičius, Domantas Lukšas, Emanuelis Melentjevas ir Monika Dapkevičiūtė.
Akimirka: iš Lietuvos pasaulio banglenčių čempionate dalyvavo Antanas Dapkevičius, Domantas Lukšas, Emanuelis Melentjevas ir Monika Dapkevičiūtė. / Organizatorių nuotr.

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Viešosios įstaigos „Banglentė“ įkūrėjas Tomas Ūksas teigė, kad iš Lietuvos vyko keturi jaunieji banglentininkai – trys vaikinai ir viena mergina, o čempionate nugalėjo australai.

„Laimėti nieko nepavyko, bet sudalyvavome, viena mergina perėjo į antrą etapą. Sekėsi visai neblogai. Kaip komanda likome 47 vietoje iš 56. Ne paskutiniai. Šiaip konkurencija labai didelė, visi jaunieji sportininkai labai stiprūs, ypač tie, kurie yra iš šalių prie vandenynų, o ne jūros. Tų, kurie gyvena netoli jūros, šiais metais buvo nedaug. Baltijos regionui atstovavome mes ir Švedija. Stipriausia – Australijos komanda. Ji ženkliai aplenkė visus ir laimėjo. Kiekviename finale dalyvavo po du australus. Iš trijų du, o tai – labai stipru“, – neabejojo T. Ūksas.

Mergina, patekusi į antrą finalą, yra iš Vilniaus, bet savo jėgas išbando treniruodamasi Klaipėdoje. Sportininkei tik 15 metų, tad manoma, kad pasiekimas dalyvauti pasauliniame čempionate – didelis žingsnis.

„Manau, kad ji tikrai dar turi laiko sustiprėti ir dalyvauti. Kol kas tiek, artimiausių varžybų nematome, šiais metais veikiausiai varžybų nebebus“, – sakė pašnekovas.

Šiame straipsnyje:
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banglenčių sportas
Klaipėda
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jaunieji banglentininkai
Tomas Ūksas

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