Istorinė pergalė Šiauliuose: Lietuvos tinklininkės Europos lygoje nepaliko vilčių portugalėms

Mateuszo Zarczynski treniruojama Lietuvos ekipa nuo pat susitikimo pradžios demonstravo, kad yra nusiteikusi nudžiuginti į Šiaulių areną susirinkusius žiūrovus. Pirmojo seto viduryje lietuvės atitrūko nuo varžovių ir išsiveržė į priekį.
Antrajame sete vaizdas buvo panašus – Lietuvos tinklininkės įgijo keleto taškų pranašumą ir vėliau jį sėkmingai išlaikė iki pabaigos.
Trečiojo seto pradžioje iniciatyva jau priklausė portugalėms. Jau atrodė, kad gali pasikartoti prieš savaitę Švedijoje vykusių lietuvių rungtynių su bosnėmis scenarijus, kuomet po dviejų pirmų laimėtų setų mūsiškės patyrė nesėkmę ir turėjo tenkintis vienu iškovotu tašku, tačiau seto pabaigoje Lietuvos rinktinė pademonstravo charakterį. Lemiamu momentu lietuvės išsiveržė į priekį, o Rūta Staniulytė tiksliu smūgiu padovanojo komandai pergalingą šokį.
Lietuvos rinktinei net 22 taškus pelnė Martyna Paukštytė, 10 – Monika Šalkutė, po 9 – R. Staniulytė ir Barbora Rakauskaitė, 4 – Karolina Pradvinskaitė, 2 – Anastasija Jesipenko, po 1 – Vilūnė Rauluševičiūtė bei Arina Petuchova. Aikštėje taip pat pasirodė Vaiva Valionytė, Karina Vilkicka, o libero pozicijoje puikiai rungtyniavo Rusnė Rutkauskaitė.
Portugalijos komandoje 11 taškų surinko Julia Kovalenka, kuri buvo pripažinta geriausia žaidėja savo ekipoje. 9 taškus pelnė Margarida Maia, 8 – Ana Monteiro.
Geriausia rungtynių žaidėja Lietuvos rinktinėje pripažinta nuostabiai kamuolius puolėjoms kėlusi Karolina Pravdinskaitė. Geriausias žaidėjas apdovanojo Šiaulių meras Artūras Visockas.
„Dar iki šiol sunku patikėti. Atrodo, kad sapnuoju. Tiesiog labai norėjome laimėti. Labai stipriai ruošėmės šiam etapui – ne kiekvieną kartą turime galimybę žaisti Lietuvos rinktinėje ir dar namuose. Didelis noras, kovingumas ir namų sienos labiausiai prisidėjo prie pergalės. Kai girdi skambant Lietuvos vardą, kūne bėga šiurpas“, - emocijų neslėpė rezultatyviausia Lietuvos rinktinės žaidėja Martyna Paukštytė.
Po šios pergalės Lietuvos tinklininkės su 4 taškais Europos lygoje bent laikinai pakilo į 17-ą vietą. Portugalės su 7 taškais rikiuojasi 14-os.
Lietuvos tinklininkės savo debiutinį sezoną CEV Europos lygoje užbaigs sekmadienį 16 val. Šiaulių arenoje vyksiančiomis rungtynėmis su pajėgia Rumunijos komanda. Rumunės Europos reitinge užima 14-ą poziciją.
M. Paukštytė tikisi, kad pirmoji pergalė dar labiau padidins susidomėjimą tinkliniu ir sekmadienį Lietuvos rinktinę Šiauliuose palaikys dar daugiau sirgalių.
Šeštadienį tarpusavyje savo jėgas išmėgins Rumunijos ir Portugalijos tinklininkės.
Iš viso Europos lygoje rungtyniauja 24 komandos.
CEV Europos lygos etapas Šiauliuose yra iš dalies yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra
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