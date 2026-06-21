Įspūdingas kapitonės atsisveikinimas: Lietuvos tinklininkės Europos lygoje parklupdė rumunes

Tai buvo antroji Lietuvos rinktinės pergalė šiame turnyre. Prieš porą dienų lietuvės taip pat Šiaulių arenoje 3:0 nugalėjo portugales. Su 6 taškais Lietuvos tinklininkės Europos lygoje užėmė 17-ą vietą.
Europos čempionatui besiruošianti Rumunijos komanda šiame turnyre su 12 taškų liko devinta. Senojo žemyno reitinge rumunės rikiuojasi 14-os.
Beje, rumunės Šiauliuose turėjo taip pat stiprų užnugarį – jas abi dienas palaikė NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse atliekantys Rumunijos kariai. Rumunijos ekipa šeštadienį 3:1 nugalėjo portugales ir buvo laikoma neabejotinomis sekmadienio rungtynių favoritėmis, tačiau aistringai sirgalių palaikomos lietuvės pateikė malonią staigmeną.
Pirmasis setas buvo itin atkaklus – nuolat keitėsi pirmaujanti komanda. Visgi seto pabaigoje užsivedusios lietuvės pelnė kelis taškus iš eilės ir taip išsiveržė į priekį. Antrajame sete įsibėgėjusios Lietuvos tinklininkės puikiai žaidė gynyboje, o tai padėjo laisviau jaustis ir puolėjoms. Prognozes paneigusios lietuvės antrajame sete nepaliko vilčių varžovėms ir žengė dar vieną žingsnį pergalės link.
Trečiajame sete rumunės atrado savo žaidimą, o lietuvės pradėjo dažniau klysti. Nors kelissyk Lietuvos rinktinė buvo priartėjusi prie varžovių, rumunės užtikrintai užbaigė setą ir gražino intrigą į rungtynes. Ketvirtajame sete Rumunijos komanda išlaikė iniciatyvą savo rankose, o lietuvių treneris ėmė eksperimentuoti bei ruoštis lemiamam setui.
Penktajame sete Lietuvos rinktinėje vėl žaidė stipriausias sąstatas ir tai pasiteisino – įspūdingi Barboros Rakauskaitės blokai, Rūtos Staniulytės bei Monikos Šalkutės patirtis ir pasiaukojantis visų Lietuvos žaidėjų pasirodymas leido mūsiškėms turėti iniciatyvą viso lemiamo seto metu.
Mateuszo Zarczysnki treniruojamai Lietuvos rinktinei 15 taškų pelnė Martyna Paukštytė, po 12 – net penkis blokus atlikusi Barbora Rakauskaitė ir Monika Šalkutė, 10 – Vilūnė Rauluševičiūtė, 8 – Rūta Staniulytė, 4 – Arina Petuchova, 3 – Karolina Pravdinskaitė, 2 – Anastasija Jesipenko. Pagrindinė Lietuvos rinktinės libero žaidėja – Rusnė Rutkauskaitė. Aikštėje taip pat pasirodė Vaiva Valionytė, Roberta Gabulaitė, Vaiva Gasiūnaitė, Karina Vilkicka ir Rusnė Radavičiūtė.
Rumunijos komandai 16 taškų pelnė Diana Ariton, po 15 – Didona Zadorojnai ir Andra Cojocaru, 12 – Sorina Miclaus. D. Ariton buvo pripažinta geriausia rumunių gretose.
Geriausia žaidėja Lietuvos komandoje pripažinta kapitonė Monika Šalkutė. Ji apdovanojimą atsiėmė su ašaromis akyse – mat tai buvo jos paskutinis karjeros mačas. Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai pelnytai skandavo Monikos vardą.
Sportininkę už ilgą ir įspūdingą karjerą pasveikino ir Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) prezidentas Darius Čerka bei LTF generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
„Tikrai labai džiaugiuosi. Mano klubinė karjera nepasibaigė taip, kaip norėjau, todėl norėjosi sėkmingiau viską užbaigt su rinktine. Čia buvo mano paskutiniai taškai ir neįsivaizduoju geresnės vietos užbaigti savo karjerą“, - sakė M. Šalkutė.
Ji prisipažino, kad nebuvo lengva priimti sprendimą atsisveikinti su tinkliniu – sportu, kuriam ji paskyrė 23 metus. Visgi ją ramina Lietuvoje auganti stipri pamaina.
„Atėjo laikas užleisti vietą jaunimui. Turime tikrai talentingų mergaičių ir tikiuosi, kad jos toliau tobulės. Mano vieta atsilaisvino kitoms. Per šiuos du mėnesius mes stipriai užaugome kaip komanda ir manau, kad mums nei viena Europos komanda nėra baisi“, – šypsojosi M. Šalkutė.
Lietuvos moterų tinklinio rinktinė šiemet į tarptautinius turnyrus sugrįžo po dešimties metų pertraukos. Lietuvės Danijoje tapo preliminaraus etapo nugalėtojomis ir pelnė teisę dalyvauti Europos lygoje. Šiame turnyre lietuvės nusileido Kroatijos, Švedijos, Graikijos bei Bosnijos ir Hercegovinos komandoms, bet įspūdingai finišavo paskutiniame turnyre Šiauliuose.
Iš viso Europos lygoje varžėsi 24 komandos. Vietas finaliniame ketverte iškovojo Švedijos, Vengrijos, Slovakijos ir Slovėnijos komandos.
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