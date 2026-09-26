Iškilmingai atidarytas Piliuonos stadionas

Stadione įrengta nauja futbolo aikštės danga, sutvarkytos krepšinio ir tinklinio aikštelės, bėgimo takai ir šuoliaduobė. Krepšinio ir tinklinio aikštelės aptvertos, jose ir bėgimo takuose paklota gumos granulių danga, įrengti lauko treniruokliai ir apšvietimas.
Atnaujintas stadionas taps svarbia Piliuonos sporto ir laisvalaikio erdve, kurioje vyks ne tik fizinio ugdymo pamokos, bet ir bendruomenės sportinės veiklos.
Į atidarymo šventę susirinko gimnazijos ir vietos bendruomenės nariai. Kartu su jais šia proga džiaugėsi Seimo narys Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis, tarybos narys Audrius Banionis, Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė ir kiti svečiai. „Džiaugiuosi, kad šiuo stadionu galės naudotis ne tik gimnazijos mokiniai, bet ir visa Piliuonos bendruomenė – čia bus galima stiprinti sveikatą, siekti sportinių rezultatų ir aktyviai leisti laisvalaikį“, – kalbėjo vicemeras A. Nesteckis. Už profesionaliai ir operatyviai atliktus stadiono atnaujinimo darbus padėka įteikta bendrovės „Rolana“ direktoriaus pavaduotojui Irmantui Plytnikui.
Šventės metu Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas Rolandas Judeikis pašventino naująsias sporto erdves, o iškilmingai perkirpus simbolinę juostelę stadionas oficialiai atvertas lankytojams.
Atnaujintas stadionas taps svarbia Piliuonos sporto ir laisvalaikio erdve, kurioje vyks ne tik fizinio ugdymo pamokos, bet ir bendruomenės sportinės veiklos.
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