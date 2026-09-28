Į ypatingą kelionę – su vaikų palinkėjimais

Šį ypatingą susitikimą surengė Rimanto Kaukėno paramos fondo bendruomenė, kurios neatsiejama dalis yra ir iššūkių entuziastas A. Mockus. Jo naujoji ekspedicija primena, kad net vandenynai įveikiami mažais, bet nuosekliais yriais – kaip ir didžiausios gyvenimo kovos.
Keliautojas prisiminė savo ankstesnį plaukimą per Ramųjį vandenyną, kai į valtį „Kuršis“ buvo pasiėmęs ypatingą simbolį – onkologinėmis ligomis sergančių vaikų, gydomų Kauno klinikose, jam suvertas apyrankes. Simbolinių lauktuvių jis gavo ir šįsyk. Vaikai kartu su edukacinės programos „Baltų auksas“ edukatore sukūrė simbolinį amuletą, kuris lydės keliautoją jūroje. Gintaro akmenyje kiekvienas vaikas paliko rėžį, kaip draugystės ir palaikymo ženklą – ir jūroje, ir gyvenime. Vaikai užrašė savo linkėjimus ant specialios vėliavos, kurią Aurimas galės pasiimti į kelionę.
„Aurimas labai aktyviai įsiliejo į R. Kaukėno fondo paramos veiklą, dalyvauja renginiuose, – pasidžiaugė R. Kaukėno paramos grupės vadovas Laimonas Šiaulys ir papasakojo apie galimybę prisidėti prie prasmingos misijos. – Aurimo kelionės per Indijos vandenyną metu bus galima aukoti sunkiai sergantiems vaikams nuskenavus QR kodą, bankiniu pavedimu ar kitais būdais ir taip prisidėti prie jų svajonių išpildymo. Per keturiolika veiklos metų fondo pagalba gerokai išsiplėtė – remiame nekompensuojamų vaistų ir gydymo, reabilitacijų, medicininės įrangos įsigijimą, ligoninių aplinkos gerinimą. Tačiau tokiose akcijose svarbi ne tik materialinė pagalba – labai reikšmingos ir vaikų emocijos, bendravimas ir psichologinis palaikymas gydymo metu.“
Susitikimas su garsiuoju keliautoju mažiesiems kovotojams padovanojo daug šviesių emocijų. Pokalbius papildė kūrybinės veiklos, muzikiniai pasirodymai, edukacijos, partnerių dovanos vaikams ir jų šeimoms.
Šventę vedusi aktorė Eglė Jackaitė jautriai ir poetiškai padėjo šventės svečiams išlydėti Aurimą į daug drąsos reikalaujančią kelionę.
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