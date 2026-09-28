Į ringą – be muzikos, pasitiktas švilpimu: neįprastas Dominyko Dirksčio pasirodymas

Šeštadienio vakarą „UTMA 19“ turnyro pagrindinės kovos pradžia labiau priminė audringą publikos reakciją nei įprastą kovotojo pristatymą. Vedėjui ištarus D. Dirksčio vardą, arenoje iškart kilo švilpimas ir ūbavimas. Pats kovotojas dar nebuvo pasirodęs, tačiau žiūrovai jau aiškiai reiškė savo nusiteikimą.
Kai klaipėdietis D. Dirkstys pagaliau išėjo žiūrovams prieš akis, švilpimas dar sustiprėjo. Jis į ringą ėjo greitai, be muzikos ir šou, kuris anksčiau lydėdavo jo pasirodymus. Įprastą įėjimo garso takelį šįkart atstojo tribūnų keliamas triukšmas.
Kokia garsi buvo publikos reakcija, ypač aiškiai girdėti arenoje buvusių žiūrovų filmuotuose įrašuose. Palyginus juos su oficialios transliacijos įrašu, girdėti, kad transliacijoje tuo metu garsas buvo pritildytas – prie ekranų kovą stebėjusiems žmonėms nebuvo perduotas visas arenoje kilęs švilpimas.
Po turnyro UTMA vadovo Viktoro Geco buvo paklausta, kodėl D. Dirkstys į ringą žengė be muzikos. Jis teigė, kad kovotojui nepavyko įgyvendinti to, ką buvo suplanavęs, tačiau daugiau detalių neatskleidė, pavadinęs tai vidiniais dalykais.
Žiūrovai D. Dirkstį garsiai palydėjo ir kovai pasibaigus. Antrajame raunde jam suskaudo anksčiau traumuotą ranką. Kovotojas atsisakė tęsti dvikovą, išlipo iš ringo ir paliko areną, o tribūnose vėl kilo švilpimas bei ūbavimas. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
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