„Granito-Kario“ revanšas – su kaupu

Kauniečiai, svečiuose pralaimėję Nikosijos „Omonoia 29M“ ekipai 21:25, su kaupu atsirevanšavo Kipro atstovams Alytuje – 31:19. Pergalė atvėrė granitiečiams duris į antrą Europos taurės turnyro atrankos etapą.
Per dvikovą Alytuje svečiai buvo sušvelninę skirtumą iki 12:15, tačiau netrukus „Granitas-Karys“ maždaug 12 minučių atkarpą laimėjo 7:0 (po du įvarčius pelnė Rokas Aleksiūnas ir Ugnius Saliamoris). Po šio nokdauno Nikosijos komanda neatsigavo.
Kauno ekipos vartininkas Oskaras Jasudas atrėmė net 17 metimų iš 36-ių (47 proc.).
„Gerai įvykdėme paruoštą planą. Kai varžovai pradėjo nervintis, toliau juos aktyviai spaudėme ir iškovojome įtikinamą pergalę“, – sakė V. Grosas.
„Omonoia 29M“ rankininkus į Lietuvą buvo atlydėję pusantro šimto griausmingų sirgalių.
„Visą savaitę vyrams kartojau: nereikia į juos kreipti dėmesio, mūsų darbo vieta – aikštėje ir reikia susitelkti tik į savo žaidimą. Džiugu, kad pavyko su tuo susitvarkyti“, – teigė V. Grosas.
Europos taurės turnyro antro atrankos etapo burtai bus traukiami šiandien. Rezultatų lauks ir Klaipėdos „Dragūnas“, kuriam nereikėjo dalyvauti pirmo etapo varžybose.
Savo žygį užbaigė Vilniaus „Šviesa“ – pasidalijo po pergalę su Stambulo GSK (37:44 ir 34:31), tačiau dėl didesnio įvarčių skirtumo tolyn žengė Turkijos atstovai.
Spalį Europos taurės turnyro atrankos mačus pradės Lietuvos moterų komandos: 2 d. Kauno rajono „Cascada-Garliava SC“ susitiks su Kipro čempionato prizininke Nikosijos „Mavrommatis“, 3 d. Vilniaus „Eglė“ – su „Anagennisi Artas“ iš Graikijos. 10–11 d. Kauno „Žalgirio“ rankininkės Vilniuje išmėgins jėgas su daugkartine Ukrainos čempione Lvivo „Halychanka“.
Rezultatas
„Granitas-Karys“–„Omonoia 29M“ 31:19 (15:11). Alytaus sporto centras, 230 žiūrovų. S. Butkus ir M. Berry po 7 įvarčius, M. Kairys 5, U. Saliamoris 4, G. Zadarnauskas 3, E. Guogis ir R. Alekšiūnas 2, N. Žilinskas 1 / G. Nikiforou ir A. Ioannou po 5 įvarčius, A. Petrou ir E. Kesidis 3, D. Nikiforou 2, Ch. Argyrou 1.
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