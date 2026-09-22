 „Granito-Kario“ revanšas – su kaupu

„Granito-Kario“ revanšas – su kaupu

2026-09-22 07:10
„Kauno diena“, rankinis.lt inf.

„Rungtynių lūžį lėmė mūsų gera gynyba ir patikimas vartininko žaidimas“, – pabrėžė Kauno „Granito-Kario“ rankininkų, įveikusių pirmą Europos taurės turnyro atrankos barjerą, treneris Vaidotas Grosas.

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<span>„Granito-Kario“ revanšas – su kaupu</span>
„Granito-Kario“ revanšas – su kaupu / Eval­do Še­mio­to / ran­ki­nis.lt nuo­tr.

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Kauniečiai, svečiuose pralaimėję Nikosijos „Omonoia 29M“ ekipai 21:25, su kaupu atsirevanšavo Kipro atstovams Alytuje – 31:19. Pergalė atvėrė granitiečiams duris į antrą Europos taurės turnyro atrankos etapą.

Per dvikovą Alytuje svečiai buvo sušvelninę skirtumą iki 12:15, tačiau netrukus „Granitas-Karys“ maždaug 12 minučių atkarpą laimėjo 7:0 (po du įvarčius pelnė Rokas Aleksiūnas ir Ugnius Saliamoris). Po šio nokdauno Nikosijos komanda neatsigavo.

Kauno ekipos vartininkas Oskaras Jasudas atrėmė net 17 metimų iš 36-ių (47 proc.).

„Gerai įvykdėme paruoštą planą. Kai varžovai pradėjo nervintis, toliau juos aktyviai spaudėme ir iškovojome įtikinamą pergalę“, – sakė V. Grosas.

„Omonoia 29M“ rankininkus į Lietuvą buvo atlydėję pusantro šimto griausmingų sirgalių.

„Visą savaitę vyrams kartojau: nereikia į juos kreipti dėmesio, mūsų darbo vieta – aikštėje ir reikia susitelkti tik į savo žaidimą. Džiugu, kad pavyko su tuo susitvarkyti“, – teigė V. Grosas.

Europos taurės turnyro antro atrankos etapo burtai bus traukiami šiandien. Rezultatų lauks ir Klaipėdos „Dragūnas“, kuriam nereikėjo dalyvauti pirmo etapo varžybose.

Savo žygį užbaigė Vilniaus „Šviesa“ – pasidalijo po pergalę su Stambulo GSK (37:44 ir 34:31), tačiau dėl didesnio įvarčių skirtumo tolyn žengė Turkijos atstovai.

Spalį Europos taurės turnyro atrankos mačus pradės Lietuvos moterų komandos: 2 d. Kauno rajono „Cascada-Garliava SC“ susitiks su Kipro čempionato prizininke Nikosijos „Mavrommatis“, 3 d. Vilniaus „Eglė“ – su „Anagennisi Artas“ iš Graikijos. 10–11 d. Kauno „Žalgirio“ rankininkės Vilniuje išmėgins jėgas su daugkartine Ukrainos čempione Lvivo „Halychanka“.

Rezultatas

„Granitas-Karys“–„Omonoia 29M“ 31:19 (15:11). Alytaus sporto centras, 230 žiūrovų. S. Butkus ir M. Berry po 7 įvarčius, M. Kairys 5, U. Saliamoris 4, G. Zadarnauskas 3, E. Guogis ir R. Alekšiūnas 2, N. Žilinskas 1 / G. Nikiforou ir A. Ioannou po 5 įvarčius, A. Petrou ir E. Kesidis 3, D. Nikiforou 2, Ch. Argyrou 1.

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