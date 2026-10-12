Europos jaunių bokso čempionate – trys Lietuvos merginų medaliai

Bronzos apdovanojimą iškovojo dvi kovas laimėjusi Mariama Karlonaitė (svorio kategorija iki 50 kg), kuri aštuntfinalyje rezultatu 4:1 (29:28, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28) įveikė turkę Hayrunnisą Turgutą, o ketvirtfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde nugalėjo Armėnijos boksininkę Lianą Shahinyan.
Galiausiai pusfinalyje M. Karlonaitė aiškia persvara antrajame raunde neatsilaikė prieš vėliau čempione tapusią anglę Lilly Green ir tenkinosi bronzos medaliu.
Amina Komar (iki 70 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 4:1 (28:27, 28:27, 28:27, 27:28, 28:27) laimėjo prieš ukrainietę Kseniią Kotsohubu, bet pusfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde nusileido sidabrą iškovojusiai rusei Dariai Shiliaevai ir taip pelnė bronzos apdovanojimą.
Trečiuoju bronzos medaliu pasidabino Goda Aleksandravičiūtė (iki 80 kg), kuri pusfinalyje aiškia persvara antrajame raunde neprilygo ukrainietei Dianai Polishchuk, tapusiai Europos čempione.
Per žingsnį nuo medalio liko dar trys lietuviai. Pergalę aštuntfinalyje šventė Rinatas Sabovič (iki 57 kg), kuris atkaklioje kovoje 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 30:27) nugalėjo lenką Martiną Materlą. Visgi ketvirtfinalyje lietuvis 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) neprilygo ukrainiečiui Nikitai Zakharchenko, pelniusiam bronzą.
Emilija Barkovska (iki 52 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 27:30) nusileido bronzą pelniusiai lenkei Adriannai Szafarz, o Eva Elvikytė (iki 63 kg) dar pirmajame ketvirtfinalio kovos su graike Dimitros Karpozilou raunde patyrė pralaimėjimą aiškia persvara. D. Karpozilou vėliau tapo Europos čempione.
Trečiuoju bronzos medaliu pasidabino Goda Aleksandravičiūtė (iki 80 kg), kuri pusfinalyje aiškia persvara antrajame raunde neprilygo ukrainietei Dianai Polishchuk, tapusiai Europos čempione.
Nikolajus Kazancevas (iki 70 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:26, 30:27) įveikė švedą Casperą Lindahlą, tačiau aštuntfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde nusileido ukrainiečiui Oleksandrui Lutsenko.
Matas Šimkus (iki 80 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) nugalėjo estą Keviną-Kristjaną Veskusą, bet aštuntfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo ispanui Danieliui Garciai Serrano, vėliau pelniusiam sidabro apdovanojimą.
Pergalės po atkaklios kovos iškovoti nepavyko Eimantei Bakučionytei (iki 54 kg), kuri aštuntfinalyje 2:3 (30:27, 28:29, 30:27, 27:30, 28:29) neatsilaikė prieš Juodkalnijos atstovę Eną Hot.
Domas Luiza (iki 50 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo ukrainiečiui Makaru Honcharo, o Vakaris Kiseliūnas (iki 52 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 28:29) nusileido Azerbaidžano atstovui Ismayilui Nasiradzei, vėliau iškovojusiam sidabro medalį.
Kiti lietuviai patyrė nesėkmes šešioliktfinalio etape. Ilja Makarevičius (iki 54 kg) 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo ispanui Elijah Immanueliui Sanchezui Blake‘ui, Germantas Rusys (iki 60 kg) rezultatu 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) pralaimėjo albanui Arbionui Allarajui, o Dominykas Garbenis (iki 75 kg) 0:5 (28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido Izraelio atstovui Timorui Boguliai.
Nojus Naumcevas (iki 63,5 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (26:30, 26:30, 27:29, 26:30, 26:30) neprilygo graikui Dimitriosui Pavlou, o Emilis Kavaliūnas (virš 80 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) nusileido graikui Stefanosui Athanasiousui, iškovojusiam bronzos medalį.
„Labai džiaugiamės rezultatu, bet yra problemų, apie kurias reikia kalbėti, – teigė Lietuvos bokso federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas. – Tradiciškai iš jaunių ir jaunimo čempionatų grįžtame su medaliais, tačiau vis dar turime spragų sportininkų rengimo ir išlaikymo sistemoje.
Gabūs jauni sportininkai pakeliui į elitą dažnai prarandami, nes valstybės, savivaldos ir federacijų lygmeniu ne visada sudaromos tinkamos sąlygos jiems treniruotis, tobulėti ir siekti aukščiausių rezultatų. Aktyviai ieškome sprendimų, kurie padėtų užtikrinti sklandesnį sportininkų perėjimą į aukščiausią lygį ir leistų jų talentui atsiskleisti visu pajėgumu.“
Medalių rikiuotėje Lietuvos delegacija su trimis bronzos apdovanojimais užėmė devynioliktą vietą.
Medalių rikiuotėje Lietuvos delegacija su trimis bronzos apdovanojimais užėmė devynioliktą vietą. Geriausiai Europos jaunių čempionate pasirodė pirmąją vietą pelnę Anglijos, po jų rikiavęsi Rusijos ir trečiąją poziciją užėmę Ukrainos boksininkai.
Kartu su komanda Juodkalnijoje dirbo vyriausias komandos treneris Virgilijus Stapulionis ir jam talkinę Vitalijus Starenko bei Paulius Zujevas. Europos čempionate taip pat teisėjavo arbitras iš Lietuvos – Audrius Gudomskas.
Šis Europos jaunių bokso čempionatas savo gausa buvo rekordinis per visą tokių Senojo žemyno pirmenybių organizavimo laikotarpį. Šiemet čempionate dalyvavo 473 boksininkai – 315 vaikinų ir 158 merginos – bei buvo išdalyti net 104 medalių komplektai.
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