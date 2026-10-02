Dirkstys atskleidė, kodėl taip staigiai paliko ringą

Savo poziciją D. Dirkstys išdėstė „Instagram“ įraše. Jame sportininkas retoriškai klausė, ko po tokios dvikovos baigties iš jo buvo tikimasi.
„O ko man buvo likti tame ringe?
Pasveikinti varžovą, kad gavau traumą?
Pažiūrėti, kaip jis šūkauja į viršų?“ – rašė kovotojas.
Mano, kad publika nebūtų leidusi pasisakyti
D. Dirkstys užsiminė ir apie galimybę po kovos kreiptis į susirinkusius žiūrovus. Tačiau, jo vertinimu, dalis publikos nebūtų leidusi jo žodžių išgirsti.
„Ar pasilikti kalbai, kurios dalis publikos vis tiek nebūtų leidusi išgirsti? Mikrofonas būtų buvęs mano, garso takelis – publikos“, – teigė jis.
Kovotojas pripažino tą vakarą nesilaikęs įprastų formalumų, tačiau nesutiko su jo išėjimui apibūdinti vartojamu žodžiu „pabėgo“.
„Tą vakarą diplomatinio protokolo neišlaikiau. Bet iš ringo išėjau jau pasibaigus kovai, ne jai vykstant. Šitą skirtumą patogu pamiršti, kai žodis „pabėgo“ geriau renka peržiūras“, – rašė D. Dirkstys.
Įrašą jis užbaigė paaiškinimu, kad pasibaigus akistatai jo dėmesys jau buvo nukreiptas kitur. Kokius konkrečiai reikalus turėjo omenyje, sportininkas nedetalizavo.
„Man tas vakaras buvo baigtas. Publika dar turėjo emocijų, aš jau turėjau kitų reikalų“, – paskelbė kovotojas.
Kova baigėsi antrajame raunde
Primename, kad rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio „UTMA 19“ turnyro pagrindinė D. Dirksčio ir S. Maslobojevo akistata nutrūko antrajame raunde. D. Dirksčiui suskaudo anksčiau traumuotą ranką, jis atsisakė tęsti dvikovą. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Dar prieš prasidedant kovai D. Dirkstys į ringą žengė be muzikos, lydimas žiūrovų švilpimo. Audringa publikos reakcija pasigirdo ir jam pasitraukus.
Po akistatos sportininkas paliko areną ir nepasirodė spaudos konferencijoje. Rugsėjo 28-ąją UTMA paskelbė pagal individualias jo kontrakto sąlygas už šiuos veiksmus skyrusi 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą.
Vėliau D. Dirkstys pranešė, kad kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Jo teigimu, lūžį patvirtino kompiuterinės tomografijos tyrimas ir gydytojo išvada.
Rugsėjo 30-ąją kovotojas paskelbė ir apie profesionalios karjeros pabaigą. Atsisveikinimo įraše jis nurodė, kad nuolatinis gydymasis, pasiruošimas ir abejonės, ar ranka atlaikys, išvargino fiziškai bei emociškai. Akistatą su S. Maslobojevu jis įvardijo paskutine savo profesionalia kova.
Naujausi komentarai