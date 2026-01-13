Devintasis Dakaro etapas: Gelažninko mokiniai sėkmingai pasiekė maratono stovyklavietę

Anot „AG Dakar Dubai“ komandos sportininkus Gediminą Šatkų ir Saulių Klevinską lydinčio Arūno Gelažninko, greičio ruožas bus itin greitas, tačiau nepašykštės ir sudėtingų vietų, kuriose prarastas budrumas itin kainuos.
„Trasoje vėl pasitaikys visko ir, kiek teko susipažinti su kelio knyga ir organizatorių informacija, keisis ne tik kelio dangos, bet ir leistini greičiai, tad labai reikės stebėti spidometrą ir laiku atleisti „gazą“. Bus ir smėlio, ir akmenų, tad reikės važiuoti protingai, nes galima tik pasikartoti, jog maratonuose laimi tie, kurie sugeba atrasti balansą tarp tempo ir technikos saugojimo.“
Abu motociklininkai šįkart sklandžiai ir užtikrintai pasiekė stovyklavietę be didesnių paklydimų ir laiko praradimo. Kaip išties sportininkams sekėsi susidoroti su akmenuota trasa, sužinosime tik rytoj, kai komandos pasitiks dalyvius po maratono finišo.
Dieną stovyklavietėje „AG Dakar Dubai“ komanda pabaigia su šiais preliminariais rezultatais:
- S. Klevinskas – 4 val. 51 min. ir 57 sek. (bendroje įskaitoje – 43 vieta, Rally 2 klasėje – 32 vieta);
- G. Šatkus – laikas nepatikslintas (bendroje įskaitoje – 79 vieta, Rally 2 klasėje – 68 vieta);
Antrosios maratono dienos tikslas – ralio piečiausias bivakas šalia Bišos. Po nakvynės minimalistinėje stovyklavietėje, prieš lenktynininkams pasiekiant komandas ir mechanikus, dar reikės įveikti 420 kilometrų, iš kurių – 368 km laukiantis greičio ruožas. Jį itin mėgs dalyviai, kurie mėgaujasi važiavimu smėlio masyvuose, kadangi daugiau nei trečdalį trasos sudarys aštrios kopos. Organizatoriai perspėjo, kad šiame greičio ruože bus itin svarbu stebėti savo kuro sunaudojimą, kadangi įvažiavimas į kai kurias kopas gali būti itin sudėtingas.
