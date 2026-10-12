„Bobų vasaros maratone“ – naujas rekordas

Lietuvos burlenčių sporto federacijos (LESF) organizuojamame renginyje sportininkai varžėsi dviejose distancijose – mažajame ir didžiajame maratonuose. Pagrindiniai varžybų organizatoriai – Audrius Voverys ir Ramūnas Glizickas.
Mažajame maratone dalyvavo 6 sportininkai, tarp jų – 3 „WING“ disciplinos atstovai. Didžiojo maratono distanciją įveikti ryžosi 10 burlentininkų.
Pagrindiniu varžybų akcentu tapo Juozo Bernoto pasirodymas. Didįjį maratoną jis įveikė per 1 val. 21 min. 5 sek. (1:21:05) ir pasiekė naują „Bobų vasaros maratono“ rekordą.
Varžybų dalyviams teko susidurti su permainingomis ir vis sudėtingesnėmis oro sąlygomis. Starto metu vėjo greitis siekė 4–5 m/s, o gūsiuose – iki 6 m/s. Varžyboms tęsiantis vėjas silpo, mažėjo ir jo gūsiai, o prasidėjęs lietus dar labiau apsunkino plaukimą bei pablogino matomumą. Sportininkams teko prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, išlaikyti koncentraciją ir tinkamai išnaudoti turimą vėją.
Nepaisant gamtos iššūkių, dalyviai puikiai susitvarkė su užduotimi ir sėkmingai įveikė savo distancijas. Didžiojo maratono finišas pareikalavo skirtingos ištvermės ir atkaklumo – paskutinis dalyvis distanciją baigė per 4 val. 16 min.
Apdovanoti buvo disciplinų laimėtojai. WING disciplinos laimėtojai, FIN/FOIL mažojo maratono laimėtojai, taip pat didžiojo maratono laimėtojai.
„Bobų vasaros maratonas“ dar kartą parodė, kad buriavimas – tai ne vien greitis ar technika. Šiame sporte itin svarbūs gebėjimas skaityti gamtos sąlygas, priimti greitus sprendimus ir išlaikyti ryžtą net tada, kai aplinkybės tampa sudėtingos.
Renginys subūrė burlenčių sporto bendruomenę ir suteikė dalyviams galimybę išbandyti savo galimybes skirtingose distancijose. Ypatingo dėmesio nusipelnė Juozo Bernoto pasiektas maratono rekordas, tapęs ryškiu šių metų varžybų akcentu.
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