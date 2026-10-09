 Apklausa: įtakingiausi sportininkai – Mykolas Alekna, Arvydas Sabonis, Virgilijus Alekna

Apklausa: įtakingiausi sportininkai – Mykolas Alekna, Arvydas Sabonis, Virgilijus Alekna

2026-10-09 06:42
BNS inf.

Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiais šalies sportininkais laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusį krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusį lengvaatletį Virgilijų Alekną, rodo penktadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.

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Mykolas Alekna
Mykolas Alekna / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše toliau rikiuojasi Kauno „Žalgirio“ žaidėjas, krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas, Stambulo „Fenerbahče“ treneris Šarūnas Jasikevičius, plaukikė Rūta Meilutytė, lenktynininkas Vaidotas Žala, buvęs krepšininkas Rimantas Kaukėnas, olimpinės čempionės Laura Asadauskaitė ir Daina Gudzinevičiūtė.

Visuomenės nuomonės apklausą liepos 18–25 dienomis atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Visoje šalyje apklausta 1017 respondentų nuo 18 iki 75 metų.

Savo sričių ekspertų, politikų ir valstybės tarnautojų apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“. Liepos 9 – rugsėjo 1 dienomis apklausti 1143 asmenys.

Vertinant bendrą visuomenės ir elito nuomonę, pirmąją vietą užėmė M. Alekna, surinkęs 44 proc. visų balsų, antrąją – A. Sabonis su 37 proc., trečiąją – V. Alekna su 29 proc. balsų.

Elito apklausoje pirmąją vietą pelnė M. Alekna. Toliau rikiuojasi A. Sabonis, Š. Jasikevičius, J. Valančiūnas, V. Alekna, R. Meilutytė, V. Žala, D. Gudzinevičiūtė, R. Kaukėnas. Dešimtoje vietoje atsidūrė breiko šokėja, Paryžiaus žaidynių vicečempionė Dominika Banevič.

Visuomenės reitinge pirmąją vietą pelnė M. Alekna, po jo seka A. Sabonis, V. Alekna, J. Valančiūnas, V. Žala, Š. Jasikevičius, R. Meilutytė, krepšininkas Domantas Sabonis, L. Asadauskaitė ir lenktynininkas Rokas Baciuška.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka dvyliktus metus iš eilės.

Šiame straipsnyje:
Mykolas Alekna
Arvydas Sabonis
Virgilijus Alekna
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