Antrasis Dakaro ralio etapas: paskelbti lietuvių rezultatai

Dalyviai leidosi į 504 km ruožą iki AlUlos – tai vienas ilgesnių ir techniškai sudėtingesnių ruožų šiame ralyje.
Šiame etape lenktynininkų laukia 504 km maršrutas, iš kurių 400 km sudarys specialusis greičio ruožas. Kaip ir pirmajame etape, antrajame taip pat įrengta techninė zona, kurioje dalyviai galės pasinaudoti mechanine pagalba – ji įrengta tarp 142 ir 144 kilometrų specialiojo greičio ruožo.
Socialiniuose tinkluose Vaidotas Žala pasidalijo informacija apie užimamą poziciją ir atskleidė savo sunkvežimio vardą.
„102 km įveikti, mūsų ekipažas 1 pozicijoje!
Laikas paskelbti sunkvežimio vardą! Tauta nusprendė – susipažinkite su Aeroaviliu“, – rašė V. Žala.
Motociklų klasė
Motociklų klasėje Nerimantas Jucius užėmė 24-ąją vietą, Dovydas Karka – 40-ąją, o Saulius Klevinskas – 63-ią.
Automobilių klasė
Benedikto Vanago ir šturmano Aisvydo Paliukėno ekipažas pademonstravo geriausią rezultatą bendroje automobilių įskaitoje. B. Vanago rezultatas – 24-oji vieta, laikas – 07:38:15 val. Iš lietuvių dalyvių automobilių klasėje Vanago pasiektas laikas – geriausias.
Iš „Stock“ klasės dalyvių antrajame etape Rokas Baciuška liko antras, o bendroje automobilių klasėje lenktynininkas užėmė 48 vietą.
Gintas Petrus kol kas užima 68-ąją vietą.
Sunkvežimių klasė
Vienu metu V. Žalai sekėsi puikiai – buvo pirmas. Vėliau šiek tiek sulėtėjo, galiausiai finišavo antras, nuo lyderio atsilikęs 42 sekundėmis.
1:52:45 val. – tiek prireikė Martinui Macik įveikti pirmuosius 143 kilometrus specialiojo etapo. Įspūdinga, kad tiek pat laiko reikėjo ir Vaidotui Žalai, todėl abu sunkvežimių klasės lyderiai dalijasi pirmąja vieta.
14.45 val.: V. Žala šiek tiek sulėtėjo, bet sunkvežimių kategorijoje tvirtai išlaiko trečią poziciją.
15.40 val.: po 360 km sunkvežimių grupėje įvyko dar vienas lyderio pasikeitimas. Gert Huzink išsiveržė į priekį, tačiau finišas žada būti įtemptas. V. Žala atsilieka 53 sekundėmis, o Martinas Macik – tik 54 sekundėmis. Antrąją ir trečiąją vietas skiria tik viena sekundė.
Iš viso Dakaro ralyje startuos trylika lietuvių ekipažų: Benediktas Vanagas, Rokas Baciuška, Gintas Petrus, Mindaugas Sidabras, Vaidotas Žala, Dovydas Karka, Saulius Klevinskas, Nerimantas Jucius, Gediminas Šatkus, Edvard Sokolovski, Karolis Raišys, Ignas Daunoravičius (navigatorius), Albertas Veliamovičius (navigatorius).
