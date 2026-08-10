Anšlagas tinklinio atrankoje: 54 jaunieji talentai varžosi dėl vietos Lietuvos rinktinėje

Lietuvos tinklinio federacija (LTF), įgyvendindama Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) programą „Empowerment“, pradėjo formuoti naująją Lietuvos vaikinų tinklinio rinktinės kartą. Į pirmąją atranką susirinko net 54 jaunieji tinklininkai iš visos Lietuvos.
Projekto atrankoms ir meistriškumo stovykloms vadovauti patikėta Latvijos specialistui Mariui Vensbergui, kuris praėjusį sezoną su Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ komanda iškovojo Lietuvos čempiono bei šalies taurės laimėtojo titulus.
„Žinant, kokios sporto šakos Lietuvoje sulaukia didžiausio dėmesio, džiugu matyti tiek daug jaunų žmonių, pasirinkusių tinklinį. Atrankoje išvydome nemažai perspektyvių, 2011–2013 metais gimusių žaidėjų. Pagrindinis mūsų tikslas – ne tik atrinkti stipriausius, bet ir padėti augti visiems. Siekiame suformuoti pilietišką ir kovingą U18 rinktinę, kuri jau kitais metais galėtų sėkmingai atstovauti Lietuvai Europos čempionato atrankoje“, – teigė M. Vensbergs.
Vykusių stovyklų metu specialistai vertino sportininkų fizines galimybes, individualią techniką bei elgseną didelių krūvių fone. Kartu su specialistu dirbo ir fizinio rengimo treneris, taip pat atvykęs iš Latvijos. Iš 54 kandidatų buvo atrinkta apie 20 jaunųjų sportininkų ir sudaryta komanda, kuri liepos mėnesio pabaigoje išbandė jėgas tarptautiniame lygmenyje – sužaidė pirmąsias kontrolines rungtynes su metais vyresne Latvijos U16 rinktine. Į stovyklas atvyko sportininkai iš Klaipėdos tinklinio akademijos, Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro, Šiaulių sporto centro „Dubysa“, Kauno sporto mokyklos „Startas“, Panevėžio sporto centro bei Tinklinio mokymo centro.
„Lietuvos tinklininkai pasižymi išskirtinėmis emocijomis ir sportiniu pykčiu. Pirmosiose rungtynėse, prisitaikę prie varžovų žaidimo tempo, sužaidėme puikų pirmąjį setą ir jį užtikrintai laimėjome. Svarbiausia šiame etape – ne galutinis rezultatas, o matomas žaidėjų progresas, kovingumas bei gebėjimas palaikyti vienam kitą aikštelėje“, – pasirengimo etapą apibendrino M. Vensbergs.
Sieks pakartoti paplūdimio tinklinio sėkmės istoriją
Naujosios vaikinų rinktinės formavimas yra dalis ilgalaikės LTF strategijos, kuria siekiama perkelti sėkmingą paplūdimio tinklinio vystymo patirtį į salės tinklinio aikšteles.
„Prieš daugiau nei penkiolika metų Lietuvos tinklinio federacija pradėjo nuoseklias investicijas į paplūdimio tinklinio vystymą – jaunimo programas, trenerių pritraukimą ir tarptautinę patirtį. Šiandien matome šio ilgalaikio darbo vaisius: Lietuvos paplūdimio tinklininkai sėkmingai rungtyniauja aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, iškovoja medalius, valstybės stipendijas ir aukštas vietas pasaulio reitinguose. Pastarųjų metų moterų komandų proveržis bei augantis jaunimo potencialas rodo, kad atėjo laikas tokį patį nuoseklų vystymo kelią pritaikyti ir salės tinklinyje“, – pažymi Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka.
„Lietuvoje turime ne tik aukšto lygio paplūdimio tinklinį, bet ir salės tinklinį. Taip pat, stebime didelį susidomėjimą ne tik paplūdimio, bet ir salės tinkliniu - dideli skaičiai merginų atrankose į Ozo sporto gimnaziją bei vaikinų stovykloje Šiauliuose aiškiai rodo – salės tinklinis jaunimo tarpe šiandien išgyvena tikrą pakilimą. Norime suteikti lygias galimybes visiems tobulėti ir siekti aukštumų. Mūsų pagrindinis tikslas – kad tinklinis vaikams ir jaunimui būtų ne tiesiog popamokinis būrelis, o kryptingas profesionalaus sporto kelias“, – pabrėžė LTF generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
Svarbiu postūmiu atnaujinant vaikinų ugdymą tapo tarptautinės federacijos FIVB vykdomas „Empowerment“ projektas, kurio dėka į Lietuvą atvykęs užsienio specialistas dirba su jaunimu bei vyrų komandomis. Tai dar vienas federacijos projektas, kurio dėka sportininkus padeda ugdyti užsienio specialistai.
„Esame nepaprastai dėkingi treneriui M. Vensbergui už parodytą iniciatyvą bei profesionalumą, sporto centrui „Dubysa“, Šiaulių sporto gimnazijai ir, žinoma, jaunųjų sportininkų tėvams bei treneriams, kurių parama, pagalba, laikas ir pasitikėjimas leido įvykti šioms stovykloms. Rinktinės negimsta per vieną sezoną – jos kuriamos nuosekliu ir bendru darbu. Tikime, kad po kelerių metų šiuos vaikinus, kaip ir merginas, matysime atstovaujančius Lietuvai tarptautinėse arenose ir giedančius Tautišką giesmę“, – sakė A. Česnulevičiūtė.
(be temos)