Anapilin iškeliavo Lietuvos stalo teniso bendruomenės šviesulys Romas Stankevičius

R. Stankevičius buvo ne tik atsidavęs pedagogas, bet ir daugkartinis Lietuvos komandinių pirmenybių čempionas bei prizininkas. Visą gyvenimą jis skyrė stalo tenisui, ugdydamas jaunąją kartą ne tik kaip sportininkus, bet ir kaip atsakingas, sąžiningas asmenybes.
„R. Stankevičius buvo žmogus, kurį bendruomenė gerbė už jo profesionalumą, principingumą ir žmogišką šilumą. Jis mokėjo įkvėpti, palaikyti, reikalauti ir džiaugtis mokinių pasiekimais. Jo indėlis į Lietuvos stalo tenisą išliks ilgam – ne tik rezultatuose, bet ir žmonių atmintyje“, – rašoma asociacijos pranešime.
R. Stankevičius nuo 1970 metų dirbo ir sporto mokykloje „Gaja“ ir daugiau nei penkis dešimtmečius savo gyvenimą paskyrė stalo tenisui bei jaunųjų sportininkų ugdymui. Kaip pažymėjo sporto mokykla, trenerio aistra ir atsidavimas padėjo išugdyti ne vieną ryškią Lietuvos stalo teniso asmenybę.
Anot LSTA, jo auklėtinių sąrašas – L. Trumpauskas, Ž. Kirliauskas, A. Zaikauskas, L. Vaškevičius, R. Birieta, G. Birieta, P. Kaselis, M. Kavaliauskas, D. Stankevičius, V. Stankevičius, D. Žalenekaitė, D. Stralkutė, R. Dolotovaitė, G. Bilvinaitė, J. Brazaitytė ir daugelis kitų – gyvas darbo, žinių ir atsidavimo įrodymas.
Su R. Stankevičiumi atsisveikinama sausio 13 d. 16 val. Kaune, Jonavos g. 41A.
Laidotuvės vyks sausio 14 d. 13 val. Karmėlavos kapinėse.
