Skaudi netektis: mirė Seimo nario sūnus

Užuojautą parlamentarui pareiškė Juozas Olekas, kuris Lietuvos Respublikos Seimas ir savo vardu išreiškė nuoširdų palaikymą gedinčiai šeimai.
„Nėra didesnio skausmo nei tėvams išgyventi savo vaiko mirtį. Nuoširdžiai linkiu vidinės ramybės, artimųjų susitelkimo ir stipraus palaikymo. Šiomis liūdesio valandomis esu kartu su Jumis“, – cituojamas Seimo Pirmininkas.
Oficialiame Seimo pranešime pabrėžiama, kad užuojauta reiškiama visos institucijos vardu, solidarizuojantis su Seimo nariu šiuo itin sunkiu metu.
