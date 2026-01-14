Alytuje – kovos, muzika ir šou viename: BUSHIDO SWAT 99 x FIGHTERS FORGE

K-1 SPRESTAGE – 18 val. finalai
BUSHIDO SWAT 99 x FIGHTERS FORGE – pagrindinė dalis 19 val.
Į Alytų susirinks kovotojai iš visos Lietuvos – jau dabar registruojasi sportininkai iš skirtingų šalies miestų, taip pat sulaukta paraiškų iš kitų šalių, tai turnyrui suteikia tarptautinį mastą. Ringe žiūrovai išvys įtemptas BUSHIDO, K-1 ir bokso kovas, kuriose netrūks emocijų, jėgos ir charakterio išbandymų.
Tačiau šis renginys išsiskiria ne tik sportine dalimi. Visą vakarą atmosferą kaitins „Kaunas Records“ atstovai, Bendžia ir Dessa, pasirūpinsiantys gyvu hiphopo pasirodymu ir energija tiek tarp kovų, tiek po jų. Organizatoriai žada, kad tai bus ne įprastas sporto renginys, o vientisas šou, kuriame muzika ir kovos susilies į vieną ritmą.
Renginio metu taip pat pasirodys „Artshow“ merginos, o lankytojus gėrimais ir užkandžiais vaišins ,,Kavos namai“, todėl žiūrovų laukia ne tik kovos, bet ir visapusiška pramoginė patirtis. Po pagrindinės dalies planuojamas repo afterpartis, kuris pratęs vakarą tiems, kam adrenalino bus negana.
Organizatoriai pabrėžia, kad renginys skirtas ne tik kovinio sporto gerbėjams – tai vakaras visai bendruomenei, ieškančiai stiprių emocijų, šou ir kokybiško laiko praleidimo. Prie turnyro komunikacijos jungiasi ir Alytaus miesto savivaldybė, pabrėždama renginio svarbą miestui ir sporto kultūros augimą regione.
BUSHIDO SWAT 99 x FIGHTERS FORGE
📍 Alytaus arena.
🗓️ 2026 m., sausio 24 d., bushido.lt.
🎟️ Bilietai – bilietai.lt
Organizatoriai užsimena – tai dar ne viskas. Žiūrovų laukia ir staigmenos, apie kurias bus paskelbta artėjant renginiui.
