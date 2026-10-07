75-erių alpinistas Kęstutis Koncevičius: kartą paragavęs, negali sustoti

„Nulis žalingų įpročių – 100 procentų adrenalino. Esu priklausomas tik nuo sporto ir geros nuotaikos!“ – sakė D. Cholinas, laidos „Ekstremali Lietuva“ vedėjas.
53-ejų renginių vedėjas nauju savo iššūkiu pasirinko alpinizmą.
„Dažnai ieškome savo galimybių ribų ir norime jas įveikti arba peržengti. Tai reikia daryti sveiku kūnu ir švaria galva. Tokių potyrių ieškodami žmonės, norėdami pakeisti savo kasdienybę ir nuo jos pabėgti, dažnai renkasi klaidingą kelią – alkoholį, tabaką, psichotropines medžiagas, svaigalus. Bet tikrasis laisvės pojūtis yra tada, kai lieki pats su savimi – savo mintimis ir kūnu. Tada gali pasiekti tikrąjį adrenaliną“, – kalbėjo jis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Atvykęs į alpinizmo salę, D. Cholinas sutiko tikrą šio sporto legendą – neseniai 75-ąjį gimtadienį paminėjusį Kęstutį Koncevičių.
K. Koncevičius – lietuvių alpinistas ir laipiotojas uolomis, vienuolika kartų Lietuvos čempionas. Ilgus metus sportininkas buvo Lietuvos rinktinės narys, o aktyvią sportinę karjerą baigė 1987 m.
„Man didžiulė garbė sėdėti šalia šio žmogaus. Manau, Kęstutis mieliau jaučiasi ne ant žemės“, – sakė „Ekstremali Lietuva“ vedėjas.
Pradėjęs nuo sostinių medžių ir baigęs sudėtingiausiomis kalnų viršūnėmis, nuo žemės jis pakilo dar vaikystėje.
„Augome trys broliukai ir sesutė. Vyriausiasis brolis mus mokė įlipti į medį, vežėsi į varžybas. Jis buvo alpinistas, vienuolika metų už mane vyresnis. Kai jis įlipo į Elbrusą, atvažiavo ir pasakė: bandysim“, – pasakojo K. Koncevičius.
Paklaustas, nuo ko reikėtų pradėti norint tapti alpinistu, jis atsakė paprastai – tiesiog ateiti.
„Reikia pradėti, kaip ir ateinant į mokyklą – tiesiog padaryti pirmą žingsnį. Vienas ateina šliauždamas, kitas – ne. Jeigu ateini pirmą kartą ir pabandai, gali būti kaip toje reklamoje – kartą paragavęs, negali sustoti“, – šypsojosi Lietuvos alpinizmo legenda LNKGO laidoje „Ekstremali Lietuva“.
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