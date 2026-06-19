„Žalgirio“ auditas atskleidė šokiruojančius skaičius: kilo klausimų dėl šimtų tūkstančių eurų

Nepriklausomą auditą nuo šių metų vasario iki birželio vykdė bendrovė „Audifina“ – jis buvo inicijuotas tik po to, kai 2025 m. rugpjūtį V. Venslovaitienė paliko „Žalgirį“, o jį valdančios viešosios įmonės vadovo postą perėmė Mindaugas Kasperūnas.
2021–2025 m. sostinės futbolo klubo veiklą apžvelgę auditoriai nustatė, jog „Žalgiris“ buvusiai direktorei V. Venslovaitienei išmokėjo daugiau nei 550 tūkst. eurų premijų, o abejonių kilo dėl 32 tūkst. eurų sumos pagrįstumo.
Tuometinis komandos treneris Vladimiras Čeburinas savo ruožtu gavo beveik 500 tūkst. eurų premijų – auditoriai nerado pagrindo išmokėjimas, kurių vertė siekė 190 tūkst. eurų.
Dabartinė vadovybė dėl šių premijų patvirtinimo planuoja kreiptis į dalininkus, prašydama paaiškinimų.
Auditą atlikusiai bendrovei taip pat kilo klausimų dėl Vilniaus klubo avansinių apyskaitų. Kaip rašoma išvadose, klubas apmokėjo atskaitingų asmenų pirkimus, kurių bendra suma sudarė 235 tūkst. eurų, o beveik 150 tūkst. iš jos buvo skirta V. Venslovaitienei.
„Nustatyta, kad pagal avansines apyskaitas buvo įsigyta galanterijos, kvepalų, baldų, interjero prekių, statybinių medžiagų ir kitų prekių, dėl kurių auditoriams kilo pagrįstų abejonių dėl jų ryšio su klubo veikla“, – teigiama penktadienį pristatytoje audito ataskaitoje.
Auditoriams taip pat abejonių sukėlė tariamai dingęs ilgalaikis turtas, klubo veiklai neaktualus nurašytas turtas, 250 tūkst. eurų „aiškiai nepagrįstų“ reprezentacijos išlaidų, skrydžiai, tarpininkavimo mokesčiai, paskolos ir kiti įsigijimai.
Pasak patikrinimą atlikusios „Audifinos“, Vilniaus „Žalgirio“ vidaus kontrolė 2021–2025 m. buvo silpna, netinkamas ir neefektyvus valdymas darė neigiamą įtaką viešosios įmonės veiklos rezultatams, o jos turtas ir finansai buvo naudojami neracionaliai.
Dabartinė futbolo klubo vadovybė ketina kreiptis į auditorius dėl papildomo žalos vertinimo ir prašys, kad teisininkai įvertintų galimybes imtis teisinių veiksmų bei gauti atlyginimą už galimą finansinę žalą.
Vilniaus „Žalgiris“ penktadienį taip pat patvirtino, kad klubo dalininku tapo 5 klubo dalis už 900 tūkst. eurų įsigijęs Erikas Mališauskas. Šiuo metu klubas turi 29 dalis, o viena iš jų, pasak pranešimo – areštuota.
Pasak vadovo M. Kasperūno, E. Mališauskas norą prisidėti prie „Žalgirio“ buvo išreiškęs dar praėjusį rudenį, sudėtingu klubui laikotarpiu. Tuomet jis taip pat buvo paskolinęs klubui 100 tūkst. eurų.
„Džiaugiamės, kad jungiasi nauji dalininkai, kurie yra neabejingi klubui, ir jie prisideda ne tik finansiškai, bet ir savo darbu. Viena iš mūsų siekiamybių yra, kad dalininkai būtų aktyvūs ir dirbtų klubo naudai“, – pranešime cituojamas M. Kasperūnas.
Teigiama, jog E. Mališauskas klube jau kurį laiką kuruoja atributikos sritį – naujų produktų kūrimą, gamybą ir pardavimus.
Vilniaus „Žalgirio“ pagrindiniu dalininku 2025 m. lapkritį tapo verslininkas Tadas Burgaila, o šių metų sausį klubo prezidentu tapo visuomenininkas Andrius Tapinas.
(be temos)