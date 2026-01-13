Skelbiama, kada bus galima atsisveikinti su treneriu Benjaminu Zelkevičiumi

Su B. Zelkevičiumi atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje, sausio 15 d., ketvirtadienį, 16–21 val. ir sausio 16 d., penktadienį, 9–15 val.
Futbolo treneris bus laidojamas Antakalnio kapinėse.
B. Zelkevičius mirė eidamas 82-uosius metus.
Apie netektį pranešė Lietuvos futbolo federacija (LFF).
„Futbolo bendruomenė reiškia didžiulę užuojautą legendinio mūsų trenerio šeimai ir artimiesiems šią itin skaudžią valandą“, – buvo rašoma LFF pranešime.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat išreiškė užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos futbolo bendruomenei dėl B. Zelkevičiaus mirties.
B. Zelkevičius savo žaidėjo karjerą pradėjo Kauno „Inkaro“ klube, vėliau žaidė puolėjo pozicijoje Vilniaus „Žalgirio“ bei Kauno „Bangos“ komandose.
1977–1990 metais buvo Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandos vyriausiasis treneris, 1990–1996 metais – Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentas.
1990–1991, 1995–1997 ir 2000–2003 metais treniravo Lietuvos nacionalinę vyrų rinktinę.
B. Zelkevičius du kartus buvo išrinktas geriausiu Lietuvos futbolininku.
Nuo 2015 metų tapo Lietuvos futbolo trenerių tarybos pirmininku. 2020 metais jam suteiktas LFF Garbės prezidento titulas.
2024 metais Lietuvos futbolo treneris apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
