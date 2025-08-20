Šalies vadovas esamą Vilniaus „Žalgirio“ situaciją sieja su prasta vadyba: atrodo neskaniai

„Toks nuosmukis neįvyksta per vieną naktį. Ir tai tikrai yra sietina su klubo vadyba, su tikslais, kurie yra keliami“, – TV3 Žinioms trečiadienį kalbėjo šalies vadovas.
Policija šią savaitę pradėjo tyrimą dėl pareigas paliekančios Vilniaus „Žalgirio“ direktorės Vilmos Venslovaitienės perimtos klubo dalies.
„Labai neskani atrodo šita situacija, – sakė G. Nausėda. – Prisimenu kur kas geresnius laikus, kai ir pats lankiausi Vilniaus „Žalgirio“ rungtynėse, tarptautinėse taip pat, kur buvo pasiekiama tikrai įspūdingos pergalės.“
„Tikiu, kad visos negandos yra įveikiamos, svarbu tiktai pademonstruoti tvirtą valią ir atgaivinti mūsų legendinį futbolo klubą“, – pridūrė šalies vadovas.
Jis vylėsi, kad klubo dalininkė – Vilniaus savivaldybė – ras sprendimus, kaip klubą „pakelti iš pelenų“.
Tyrime dėl sukčiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu, teisėsauga aiškinasi V. Venslovaitienės įvykdyto vienos iš 14-os klubo dalių perėmimo aplinkybes.
TV3 naujienų portalo žiniomis, apie galbūt neteisėtą klubo perėmimą pranešė kita jo dalininkė Eleonora Kasperūnienė. Ši rugpjūčio pradžioje teigė, kad ant negaliojančio 15-os metų senumo dalies klubo pardavimo dokumento atsirado V. Venslovaitienės parašas.
Vilniaus „Žalgirio“ nuosavybės teisė padalinta į 14 dalių.
Dešimt jų priklauso fiziniams asmenimis, dvi – Vilniaus miesto savivaldybei, kasmet klubą remiančiai po 1,4 mln. eurų, po dalį valdo įmonės „Olego transportas“ ir „cargoGo Logistics“.
V. Venslovaitienė rugpjūčio 7-ąją pranešė atsistatydinanti iš Vilniaus „Žalgirio“ direktorės pareigų.
Autorė Karolina Ambrazaitytė
Naujausi komentarai