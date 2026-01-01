Giedrius Matulevičius ir toliau rungtyniaus Vilniaus „Žalgirio“ komandoje

Žaidėjui tai bus jau trečiasis sezonas, vilkint žaliai baltus marškinėlius. Nors praėjusiame sezone Giedrių pristabdė trauma, jis sužaidė 33 rungtynes, pelnė 1 įvartį ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
G. Matulevičiui įspūdingas buvo 2024 metų sezonas, kuriame per 40 rungtynių jis pelnė 11 įvarčių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Kartu su klubu saugas tapo 2024 metų Lietuvos čempionu, 2025 metų LFF Supertaurės nugalėtoju, o praėjusiame sezone iškovojo Lietuvos čempionato bronzos medalius.
„Džiaugiuosi pratęsęs kontraktą su „Žalgiriu“. Tai – klubas su giliomis tradicijomis ir nuostabiais sirgaliais. Esu motyvuotas toliau dirbti, tobulėti ir kartu siekti pergalių“, – kalbėjo Giedrius.
