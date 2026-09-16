Rekordinės minios palaikomi vilniečiai laimėjo "Žalgirių" derbį

Dvikovą LFF stadione stebėjo 6480 žiūrovų. Tai – naujas šio stadiono ir „Žalgirio“ namų rungtynių Lietuvos čempionate lankomumo rekordas.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 5 minutę. Po P. Golubicko perdavimo dešiniuoju kraštu pabėgęs M. Vareika tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus – 1:0.
Kauniečiai atsakė vos po trijų minučių. Tolimas R. Lekiato perdavimas pasiekė L. Krekovičių, kuris išlygino rezultatą – 1:1.
20 minutę svečiai persvėrė rezultatą. Po pirmojo bandymo atšokusį kamuolį į vartus nukreipė antrą kartą pasižymėjęs L. Krekovičius – 1:2.
„Žalgiris“ rezultatą išlygino prieš pat pertrauką. Dar vieno P. Golubicko perdavimo sulaukęs M. Vareika tiksliai smūgiavo nuo baudos aikštelės prieigų ir taip pat pelnė savo antrąjį įvartį – 2:2.
Lemiamas rungtynių epizodas įvyko 51 minutę. S. Bilenkyi pasinaudojo A. Kaliko klaida perduodant kamuolį atgal, atsidūrė laisvas prie vartų ir išvedė vilniečius į priekį – 3:2.
Per likusį rungtynių laiką rezultatas nebepasikeitė. „Žalgiris“ rekordinės minios akivaizdoje iškovojo svarbią pergalę prieš varžovus iš Kauno.
„Momentais buvo nelengva, nes kauniečiai čia atvažiavo ne pralaimėti. Situacija kol kas nėra mūsų kontroliuojama, bet jei būtume pralaimėję, ko gero, kova dėl titulų būtų baigta“, - sakė Andrius Skerla.
(be temos)
(be temos)
(be temos)