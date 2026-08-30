„Panevėžys“ kirto Vilniaus „Žalgiriui“

Panevėžiečiai sužaidė vieną iš geriausių kėlinių šiame sezone. Jau pirmosiomis minutėmis arti tikslo buvo po kurio laiko į starto sudėtį sugrįžęs Elivelto, jo bandymą atrėmė Vincentas Šarkauskas, kaip ir vėliau sekusį Joelio Bopesu bandymą. Kitoje aikštės pusėje du grėsmingus baudos smūgius atliko Marko Capanas.
21-ąją minutę „Panevėžys“ pelnė pirmą įvartį – standartinės padėties metu kamuolį į savo vartus nukreipė Deividas Šešplaukis. Sėkmingai žaidę panevėžiečiai galėjo praleisti įvartį, bet komandą po Pauliaus Golubicko atakos išgelbėjo Vytautas Černiauskas.
44-oji minutė buvo įprasminta puikia šeimininkų kontrataka. Kwadwo Asamoah surado Salomoną Kouadio, kuris galingu smūgiu pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Per pertrauką „Žalgirio“ strategas Andrius Skerla atliko du keitimus ir tai pagyvino žaidimą.
Kėlinio pradžioje J. Bopesu išmušė į tuščius vartus skriejusį kamuolį, tiesa, 56-ąją minutę dvi geltonas korteles užsidirbo S. Kouadio. Nerukus prieš Danny Lupano baudos aikštelėje prasižengė Strahinja Kerkezas, bet dar vieną baudinį šiame sezone atrėmė V. Černiauskas – savo tikslo nepasiekė Stanislavas Bilenkis.
Vilniečiams nesisekė: du Petaro Bosančičiaus bandymus atmušė V. Černiauskas, sykį komandą puikiai išgelbėjo Rokas Rasimavičius. „Panevėžys“ namuose sostinės klubą įveikė antrą kartą šiame sezone.
Panevėžiečiai su 26 taškais įsitvirtino 7-oje vietoje, „Žalgiris“ turi 37 taškus bei rikiuojasi penktas.
„Sūduva“ palaužė šiauliečius
29-ajame TOPLYGOS ture čempionato lyderė „Sūduva“ keliavo į Saulės miestą ir susitiko su FA „Šiauliai“. Kovingose rungtynėse Donato Vencevičiaus auklėtiniai palaužė varžovus rezultatu 2:1 (1:0).
Susitikimo pradžioje kiek ilgiau su kamuoliu buvo šiauliečiai, tačiau pirmąją galimybę susikūrė svečiai iš Marijampolės. Kontratakos metu po Ernesto Stočkūno perdavimo geroje situacijoje atsidūrė Frankline'as Tangiri, tiesa, jam pataikyti į vartus nepavyko. Kiek vėliau galimybę turėjo ir Faustas Steponavičius, pastarojo smūgį atrėmė šiauliečių vartų sargas Gustas Baliutavičius.
Sužaidus daugiau nei 20 minučių, grubiai suklydo „Sūduvos“ vartininkas Ignas Plūkas – vartų sargas tiesiog padovanojo kamuolį Danieliui Romanovskiui, bet atakuojantis saugas auksinės progos įvarčiu nepavertė.
38-ąją minutę krito pirmasis įvartis – po Ibrahimo Secko perdavimo įspūdingu smūgiu į viršutinį vartų kampą pasižymėjo Steve'as Lawsonas.
Antrojo kėlinio pradžioje aikštės šeimininkai atstatė pusiausvyrą. Lazaras Vukovičius pykštelėjo iš toli, kamuolys pataikė į vieną iš marijampoliečių gynėjų ir įskriejo į vartus.
73-iąją minutę individualiu epizodu antrose rungtynėse iš eilės sužibėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Moutiras Chajia. Belgas suklaidino varžovą ir tiksliai smūgiavo į apatinį vartų kampą.
Po šios pergalės „Sūduva“ su 45 taškais tvirtina pozicijas turnyro lentelės viršūnėje, o FA „Šiauliai“ su 16 taškų lieka devintoje pozicijoje.
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