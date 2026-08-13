Naujas išbandymas – Turkijoje arba Čekijoje

„Dinamo“ ekipai 0:5 (rugpjūčio 4-ąją svečiuose) ir 1:2 (11 d. namuose).
Rungtynes Dariaus ir Girėno stadione stebėjo 6 051 žiūrovas. Garbės įvartį „Kauno Žalgiriui“ pelnė Gabrielis Debeljuhas.
„Žaisti taip, kaip šįkart savo aikštėje, parodyti charakterį, valią turime visada, o ypač su stipresniais varžovais“, – sakė Ž. Sopičius.
Žalgiriečiai savo tarptautinį sezoną tęs Europos lygos atrankos atkrintamųjų varžybų etape – rugpjūčio 20-ąją išvykoje ir 27 d. Dariaus ir Girėno stadione susitiks su „Hradec Kralove“ vienuolike arba Stambulo „Besiktas“ komanda.
Pirmą Čekijos ir Turkijos atstovų dvikovą 1:0 laimėjo „Besiktas“. Antra akistata – šiandien Stambule.
Anot Ž. Sopičiaus, „Kauno Žalgiriui“ tikriausiai teks susipažinti su „Besiktas“, kurį, jeigu tai būtų krepšinio varžybos, palygino su legendiniu NBA grandu „Chicago Bulls“.
„Tai bus vienas didžiausių iššūkių ne vien Kauno klubo istorijoje, bet ir per mano karjerą“, – kalbėjo Ž. Sopičius.
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