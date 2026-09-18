Misiją D divizione užbaigs Kaune

Rugsėjį – trys mačai
Mūsiškiai varžysis žemiausio Tautų lygos diviziono – D – antroje grupėje.
Rugsėjo 24-ąją laukia išvykos rungtynės Vaduze su Lichtenšteino ekipa, 27 d. Dariaus ir Girėno stadione ir spalio 4 d. Baku – su azerbaidžaniečiais ir galiausiai lapkričio 16 d. vėl Kaune – su Lichtenšteino atstovais.
Be to, rugsėjo 30-ąją Dariaus ir Girėno stadione numatytas draugiškas mačas su Andoros futbolininkais.
Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) pasaulio reitingų lentelėje Azerbaidžano rinktinė – 129-oje vietoje, Lietuvos – 149-oje, Andoros – 172-oje, Lichtenšteino – 206-oje.
Dauguma – legionieriai
Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio E. Jankausko sąraše – 26 futbolininkai, iš jų šešiolika – legionieriai.
„Kaip visada, kviečiame tuos, kurie šiuo metu yra geriausios sportinės formos“, – teigė strategas.
Po ilgesnių ar trumpesnių pertraukų į nacionalinę ekipą sugrįžta Vykintas Slivka, Artūras Dolžnikovas, Faustas Steponavičius, Manfredas Ruzgis, Kipras Kažukolovas, Edvinas Gertmonas, Pijus Širvys.
Naujas veidas – 20-metis Adrianas Lickūnas. Iš Vilniaus kilęs sportininkas atstovauja Italijos „Serie B“ čempionate dalyvaujančiai „Cremonese“ komandai.
„Šis jaunuolis – labai įdomus, aukšto taktikos ir atletiškumo lygio žaidėjas. Manau, metas tokio amžiaus vaikinus, kurie jau yra integruoti į vyrų futbolą, pamatyti ir Lietuvos rinktinėje“, – sakė E. Jankauskas.
Iš C diviziono – žemyn
2024-2025 m. Tautų lygos C diviziono antroje grupėje mūsų šalies futbolininkai pralaimėjo visas šešerias rungtynes.
Tąkart lietuviai 0:1 ir 1:2 nusileido Kipro ekipai, 1:3 ir 1:2 – rumunams, 1:2 ir 0:1 – Kosovo komandai.
Šį sezoną Latvijos vienuolikė žais C diviziono antroje grupėje kartu su Juodkalnijos, Armėnijos ir Kipro atstovais, o estai – ketvirtoje grupėje su islandais, bulgarais ir Liuksemburgo rinktine.
Kaimynai lenkai varžysis B diviziono ketvirtoje grupėje su bosniais, rumunais ir švedais.
Rinktinė
Vartininkai: Džiugas Bartkus („Al-Riffa“, Bahreinas), Edvinas Gertmonas („Servette“, Šveicarija), Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“).
Gynėjai: Vilius Armalas (Budapešto MTK, Vengrija), Žygimantas Baltrūnas (Marijampolės „Sūduva“), Dominykas Barauskas (Vilniaus rajaono „TransINVEST“), Kipras Kažukolovas („Astana“, Kazachstanas), Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija), Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“), Adrianas Lickūnas („Cremonese“, Italija), Pijus Širvys ir Artemijus Tutyškinas (abu – „Celje“, Slovėnija), Edgaras Utkus („Al-Kholood“, Saudo Arabija).
Saugai: Motiejus Burba ir Vykintas Slivka (abu – „Kauno Žalgiris“), Artūras Dolžnikovas („Slovacko“, Čekija), Gvidas Gineitis („Torino“, Italija), Eligijus Jankauskas („Hapoel Rishon LeZion“, Izraelis), Vaidas Magdušauskas (Gargždų „Banga“), Lukas Michelbrinkas („Energie Cottbus“, Vokietija), Faustas Steponavičius („Sūduva“), Domantas Šluta („TransINVEST“), Modestas Vorobjovas („Sakhnin“, Izraelis).
Puolėjai: Armandas Kučys („Celje“), Manfredas Ruzgis („Besa“, Albanija), Ignas Venckus („Banga“).
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