 Mirė ilgametis Vokietijos „Bundesliga“ asistentas Peteris Hermannas

Mirė ilgametis Vokietijos „Bundesliga“ asistentas Peteris Hermannas

2026-09-19 23:43
Vytautė Marija Stankevič (ELTA)

Ilgametis „Bundesliga“ trenerio asistentas Peteris Hermannas, padėjęs Miuncheno „Bayern“ 2013 m. laimėti „treblą“, mirė būdamas 74 metų, pranešė jo buvę klubai.

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Peteris Hermannas
Peteris Hermannas / Scanpix nuotr.

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P. Hermannas „pralaimėjo ilgą kovą“ su neurodegeneracine liga – šonine amiotrofine skleroze (ALS), socialiniame tinkle „X“ nurodė „Bayern“.

„Bayern“ teigė, kad jis buvo „neatsiejama trenerių štabo dalis“, dirbdamas Juppo Heynckeso asistentu, kai „Bayern“ prieš trylika metų laimėjo Čempionų lygą, „Bundesliga“ ir Vokietijos taurę.

P. Hermannas taip pat dirbo asistentu tokiuose klubuose kaip „Schalke“, „SV Hamburg“ ir „Borussia Dortmund“, tačiau didžiąją savo karjeros dalį – apie tris dešimtmečius – praleido „Bayer Leverkusen“ klube.

„Jis buvo neprilygstamas trenerio asistentas Vokietijoje. Šioje srityje jis buvo labiau žinomas ir gerbiamas nei daugelis vyriausiųjų trenerių“, – teigė „Leverkusen“.

„Visa „Bayer 04“ šeima giliai liūdi dėl labai gerbiamo žmogaus, kuris daugelį dešimtmečių formavo futbolą Lėverkuzene, netekties. Peteris niekada nebus pamirštas.“

Šiame straipsnyje:
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