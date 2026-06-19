 Messi ar Ronaldo? Jūsų pasirinkimas gali atskleisti netikėtą tiesą

Messi ar Ronaldo? Jūsų pasirinkimas gali atskleisti netikėtą tiesą

2026-06-19 17:08 kauno.diena.lt inf.

Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo – neabejotinai geriausi visų laikų futbolininkai. Kurį renkatės jūs?

<span>Messi ar Ronaldo? Jūsų pasirinkimas gali atskleisti netikėtą tiesą</span>
Messi ar Ronaldo? Jūsų pasirinkimas gali atskleisti netikėtą tiesą / Scanpix nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Naujausio tyrimo duomenys rodo, kad jūsų pasirinkimas gali atskleisti jūsų politines pažiūras.

Singapūro „Nanyang“ technologijos universiteto mokslininkai daugiau nei 10 tūkst. respondentų iš 26 skirtingų šalių prašė įvardinti savo mėgstamiausią futbolininką, rašo „Daily Mail“.

Rezultatai parodė, kad tie, kurie rinkosi L. Messi, yra linkę į liberalesnias pažiūras. Tuo tarpu C. Ronaldo gerbėjai yra labiau konservatyvūs.

„L. Messi dažniau siejamas su ramesniu, į komandinį žaidimą orientuotu įvaizdžiu, o C. Ronaldo yra žinomas dėl atviro savo ambicijų reikšimo ir individualių pasiekimų šventimo. Žmones gali labiau traukti žaidėjas, kurio viešas įvaizdis atitinka jų vertybes“, – aiškino tyrimui vadovavęs dr. Saifuddinas Ahmedas.

Tyrimas atskleidė, kad vienuolikos šalių gyventojai vidutiniškai palankiau įvertino C. Ronaldo, o aštuonių šalių – L. Messi. Likusios septynios šalys statistiškai aiškios pirmenybės tarp šių dviejų žaidėjų neparodė.

Tuo tarpu visose 26 šalyse liberalių pažiūrų žmonės pirmenybę teikė L. Messi, o konservatyvių pažiūrų – C. Ronaldo.

Pasak ekspertų, šis ryšys stipriausias jaunesnių žmonių tarpe ir „gerokai“ susilpnėja vyresniame amžiuje.

Be to, respondentai, turintys aukštesnę savivertę, buvo labiau linkę palaikyti C. Ronaldo.

„Turintys aukštesnę savivertę, gali žavėtis tais, kurie įkūnija meistriškumą, pasitikėjimą savimi ir pasiekimus – savybes, kurias jie mato savyje“, – paaiškino dr. S. Ahmedas.

Šiuo metu abi futbolo superžvaigždės L. Messi ir C. Ronaldo dalyvauja pasaulio futbolo čempionate.

Šiame straipsnyje:
Lionelis Messi
Cristiano Ronaldo
tyrimas
politinės pažiūros

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