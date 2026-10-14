Lietuvos moterų futbolo rinktinė Švedijoje užbaigė pasirodymą pasaulio čempionato atrankoje

Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse lietuvaitės Stokholme 0:10 (0:6) nusileido Švedijos komandai. Pirmąsias rungtynes lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0:5.
Priminsime, kad lietuvės šį etapą pasiekė laimėjusios grupės varžybas ir pakilusios į B divizioną, kur jau kitais metais startuos UEFA moterų Tautų lygos turnyre.
Antradienio rungtynėse lietuvaitės prieš varžovių spaudimą atsilaikė kiek daugiau nei dešimt minučių. Tada švedės pasižymėjo pirmuoju įvarčiu ir nuo tada tik augino savo skirtumą.
Kitas iššūkis Lietuvos rinktinės laukia lapkričio mėnesio pabaigoje, kai rinktinė varžysis Baltijos taurės turnyre.
FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atranka
„Strawberry Arena“, Solna; teisėja – Lotta Vuorio (Suomija)
Įvarčiai: 11 min. Nathalie Björn, 16 min. ir 52 min. Stina Blackstenius, 25 min. Smilla Holmberg, 30 min. Hanna Lundkvist, 36 min. ir 45 +1 min. Felicia Schröder, 60 min. ir 81 min. Amanda Ilestedt, 69 min. Meda Šeškutė (į.s.v) (Švedija).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Meda Šeškutė, Laura Kubiliūtė (88 min. Justina Blaževičiūtė), Milda Liužinaitė, Austė Bernotaitė, Tereza Romanovskaja (66 min. Ugnė Jonelytė), Algimantė Mikutaitė, Liucija Vaitukaitytė, Loreta Rogačiova, Monika Grikšaitė (66 min. Marija Jakubaitė), Ugnė Lazdauskaitė (88 min. Meida Proscevičiūtė), Rimantė Jonušaitė.
Atsargoje: Aušrinė Bikutė, Darija Mikuckytė, Viltė Švarcaitė, Erika Šupelytė, Austėja Jokubaitytė, Karolina Jasaitytė, Alina Špakovskaja, Greta Valikonienė.
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