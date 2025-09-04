 Lietuvos futbolininkams teko gelbėtis savo tvirtovėje

Lietuvos futbolininkams teko gelbėtis savo tvirtovėje

2025-09-04 22:36
Zigmas Jurevičius

"Nežinau, gal galvojome, kad Malta bus bedantė, kokia ir buvo, bet pametėme savo struktūrą. Patys užauginome sparnus", - pripažino Edgaras Jankauskas. Jo diriguojama Lietuvos vyrų rinktinė ketvirtadienį pratęsė savo pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybose. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kauno Dariaus ir Girėno stadione 1:1 (0:0) išsiskyrė su Maltos futbolininkais.

Lietuvos futbolininkams teko gelbėtis savo tvirtovėje
Lietuvos futbolininkams teko gelbėtis savo tvirtovėje / LFF nuotr.

Ketvirtadienio susitikimas prasidėjo pavojinga lietuvių proga, bet jos išnaudoti nepavyko. Vėliau žaidimas apsilygino ir šansų turėjo abi komandos.

Pirmasis įvartis rungtynėse krito antram kėliniui einant į pabaigą, kai po lietuvių klaidos svečiai perėmė kamuolį ir iš arti pasiuntė jį į tinklą.

Lietuviams gelbėtis teko paskutinėmis minutėmis, kai į Maltos vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Gvidas Gineitis.

"Rungtynes pradėjome labai galingai, labai gerai. Jau antrą minutę turėjome progą pasiekti įvartį. Daug mūsų susitarimų buvo išnaudoti erdves su jų kraštiniais gynėjais, mūsų saugai įkirtinėjo į tas zonas, pats Gvidas įkirtinėjo, susikūrėme šansų. Iki 27 minutės atrodė, kad įvartis pribrendo" - sakė E. Jankauskas.

Paskutinėmis minutėmis abi komandos neteko po vieną žaidėją, kai šiems buvo parodytos raudonos kortelės, lietuvių gretose tai buvo Edgaras Utkus, kuris praleis susitikimą su Nyderlandais sekmadienį.

"Antrame kėlinyje scenarijus buvo panašus, metėme daugiau žmonių, norėjome turėti daugiau mūsiškių prie jų vartų, bet mums suklydus jie meistriškai išnaudojo mūsų klaidą ir likus dešimt minučių pelnė įvartį. Pagal scenarijų, kai paskutinę akimirką pelnėme išlyginamąjį įvartį, turėjo būti smagu, bet žiūrint bendriau, turėjome tą įvartį pelnyti kur kas anksčiau, nes rungtynėse visada būna momentų, kai varžovas susikuria savo progas", - aiškino E. Jankauskas.

FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka

Lietuva – Malta 1:1 (0:0)

Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Giorgi Kruashvili (Sakartvelas)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis, Modestas Vorobjovas, Artūr Dolžnikov, Gytis Paulauskas, Gratas Sirgėdas, Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Klaudijus Upstas.

Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Marius Adamonis, Markas Beneta, Tomas Kalinauskas, Romualdas Jansonas, Nauris Petkevičius, Domantas Antanavičius, Eligijus Jankauskas, Vilius Armalas, Rokas Lekiatas, Vaidas Magdušauskas, Paulius Golubickas.

Kitos atrankos rungtynės vyks rugsėjo 7 d. Kaune su Nyderlandų rinktine.

 

Šiame straipsnyje:
Maltos futbolo rinktinė
lietuvos futbolo rinktinė
Gvidas Gineitis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
nesirgalius
Gaila stadiono vejos,sutryptos tooookių žaidėjų... Olandai atvažiuos lengvai treniruotei!
1
0
Vytas
Reiktų greitesnio perėjimo iš gynybos į puolimą. Ir iškart gautūsi tikslesni perdavimai.
0
-1
faktas
eilinį kartą parodytas dugninis Lietuvos futbolo lygis ir jam gerėti nepadeda ir nepadės nei geri stadionai, nei gera veja. Faktas, kad jau daug metų neatsiranda bent 20 mokančių gerai žaisti futbolą lietuvių.
1
-1
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų