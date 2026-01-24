Lietuva ir Ukraina: dvikova Kaune, jungianti sportą ir solidarumą

Sausio 25-ąją, antrosios Lietuvos futsal rinktinės rungtynės Europos salės futbolo čempionate Kaune bus daugiau nei tik sportas. Tai bus vakaras, kai aikštelėje susitiks dvi rinktinės, o tribūnose – vertybės, palaikymas ir pilietiškumas. Ant Kauno „Žalgirio” arenoje paruošto ir Lietuvos spalvomis stilizuoto parketo susigrums Lietuvos ir Ukrainos rinktinės.
Tai bus rungtynės, kuriose aikštelėje vyks kova dėl pergalės, o už jos ribų – brolystė ir pagarba. Lietuva ir Ukraina šiandien susietos ne tik sportu, bet ir bendra patirtimi, kai karo akivaizdoje draugystė, palaikymas ir vertybės įgauna tikrąją prasmę.
Savo pirmąsias rungtynes šiame čempionate Lietuvos rinktinė sužaidė sausio ketvirtadienį su Čekijos rinktine. Tai buvo dramatiška ir emociškai sunki dvikova, pasibaigusi lygiosiomis 3:3.
Lietuvos rinktinė buvo per plauką nuo istorinės pergalės – mūsiškiai pirmavo ir demonstravo brandų, drąsų žaidimą, prie kurio stipriai prisidėjo ir daugiau nei 5000 sirgalių arenoje. Likus vos 37 sekundėms iki finalinės sirenos, čekams pavyko išlyginti rezultatą. Šis epizodas tapo skaudžia, bet kartu ir labai aiškia žinute: Lietuva šiame čempionate gali kovoti su bet kuo ir Lietuvos rinktinės charakteris, disciplina ir augantis pasitikėjimas savo jėgomis žada atkaklią kovą sekmadienį.
Lietuva ir Ukraina: ryšys, užgrūdintas karo
Lietuvos ir Ukrainos ryšys šiandien yra kur kas gilesnis nei sportinė konkurencija. Nuo pirmųjų karo dienų Lietuva nuosekliai ir garsiai palaiko Ukrainą – nuo politinių sprendimų ir humanitarinės pagalbos iki kasdienio žmonių solidarumo. Ukrainos vėliavos Lietuvos miestuose, paramos akcijos, priimti pabėgėliai tapo neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi.
Todėl sausio 25-osios rungtynės bus dar viena proga lietuviams išreikšti palaikymą Ukrainos tautai ir jos sportininkams. Tribūnose laukiamos ne tik trispalvės, bet ir Ukrainos vėliavos – kaip ženklas, kad net ir varžantis aikštelėje, už jos ribų mes stovime petys į petį.
Nepaisant brolystės ir pagarbos, aikštelėje sentimentų nebus. Lietuvos rinktinė žais tik dėl pergalės. Kiekvienas įvartis, kiekvienas dvikova ir kiekviena sekundė bus svarbi. Tai bus rungtynės, kuriose tikrasis šeštasis žaidėjas – pilnos arenos palaikymas.
„Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami tapti šios istorijos dalimi. Tokie čempionatai Lietuvoje – retenybė, o galimybė juos išgyventi gyvai – privilegija. Sausio 25-ąją Kaunas taps vieta, kur susitinka sportas, pilietiškumas ir vienybė”, – tokiais žodžiais sirgalius sekmadienį būti arenoje pakvietė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
